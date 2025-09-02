عێراق تۆڕێکی نێودەوڵەتی داعشی لەناوبرد

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر لە ئەلمەعلوومە، دەزگای ئیتلاعاتی نەتەوەیی عێراق ڕایگەیاند کە ئەندامانی تۆڕی دارایی سەرەکی داعش کە بەرپرسی گواستنەوەی تیرۆریستەکان لە نێوان چەند وڵات بووە، دەستگیر کردووە.



لە بەیاننامەی ئەو ناوەندە هاتووە کە ئۆپراسیۆنی دەستگیر کردنی ئەندامانی ئەو تۆڕە بە چاوەدێری ئەنجومەنی باڵای دادوەری عێراق ئەنجام دراوە.



هەروەها هاتووە کە ئەو کەسانە کە بەرپرسی پاڵپشتی دارایی لە داعش بوو، لە ژمارەیەک لە وڵاتانی ڕۆژاوای ئەفریقا و دوای دڵنیا بوون لە هاتوچۆ و هێلی پێوەندیان بە ناوخۆی عێراقەوە ئەنجام دراوە.







