  1. جیهان
AP ١٤٠٤ گەلاوێژ ٢٥ ٠٨:٠٢

ترامپ و پووتین مانشێتی سەرەکی میدیاکانی جیهان؛ ڕێککەوتن شەڕ کۆتایی بێت

ترامپ و پووتین مانشێتی سەرەکی میدیاکانی جیهان؛ ڕێککەوتن شەڕ کۆتایی بێت

دۆناڵد ترامپ و ڤیلادمیر پووتین ڕێککەوتن شەڕی ئۆکراینا کۆتایی بێت.

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، دۆناڵد ترامپ، سەرۆكی ئەمریكا و ڤلادیمێر پووتن، سەرۆكی ڕووسیا پێش لە ئالاسكا كۆبونەوەیەكی دووقۆڵیان لەبارەی جەنگی ئۆكرانیا و ژماریەك لە دۆسیەکانی بازرگانی و هاوکاری ئابووری و ئاسایشی جیهانی ئەنجام دا.

سەرۆكی ئەمریكا لە بنكەی ئاسمانی ئێلمێندۆرفی ئالاسكا پێشوازی لە سەرۆكی ڕووسیا كرد.

دوای ئەو دیدارە کۆنفڕانسێکی ڕۆژنامەوانی بەڕێوەچوو کە تێیدا پووتین و ترامپ جەختیان کرد دیدارەکەیان زۆر باش بووە.

لای خۆیەوە پووتین وتی: حەز دەکەین شەڕی ئۆکراینا کۆتایی پێ بێنین.

هاوکات ترامپیش وتی: لەگەڵ دۆستانم لە ناتۆ و زلنسکیش قسە دەکەم و سەردانی مسکۆ دەکەم و دیدارم لەگەڵ سەرۆک پووتین ئیجابی بووە.

News ID 56413

Tags

Your Comment

You are replying to: .
    • captcha

    10 هه‌واڵی هه‌ڵبژارده‌

    یادداشت

    دیمانە

    راپۆرت