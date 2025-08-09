هونەرمەندێکی ناوازەی ئێرانی کۆچی دوایی کرد



بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، مەحموود فەرشچیان هونەرمەندی ناوازەی بواری نیگارکێشی و نەقاشی، بەرەبەیانی ئەمڕۆ 18 ی گەلاوێژ لە ئەمریکا کۆچی دوایی کرد.



مامۆستا مەحموود فەرشچیان لەدایک بووی 4 ی بەفرانباری 1308 لە ئیسفەهان بوو و خولە فێرکارییەکانی خۆیی لە بواری هونەر لە ئەورووپا تێپەڕاندووە.

ناوبراو دامەزرێنەری مەکتەبی خۆی لە نیگارکێشی ئێرانی بوو کە پابەنند بە شێوەی کلاسیک لەگەڵ بەکارهێنانی تەکنیکئی نوێ بۆ گەشەی نیگارکێشیی ئێرانی بوو. ناوبراو بە داهێنانی خۆی پێوەندییەکی باش و گونجاوی لە نێوان مێژوو و شێعر و وێژە دروست کرد تا سەربەخۆیی ببەخشێتە ئەو هونەرە کە پێشتر وێنەی نەبووە.



