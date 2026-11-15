بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، پەیوەندییە گشتییەکانی سپای پاسدارانی شۆڕشی ئیسلامی ڕایگەیاند:

نەتەوەی شەرەفمەند و هەمیشە لە گۆڕەپانەکەی ئێران؛ لە قۆناخی دووهەمی وەڵامدانەوەی یەکلاکەرەوە و چەقێنەرانە بۆ دەستدرێژییە ئاشکراکانی سوپای ئەمریکا، ڕاداری شوێنی بەرگری ئەمریکا لە بنکەی هەلیکۆپتەرەکانی ئەلریفا لە بەحرەین لەلایەن شەش فڕۆکەی بێفڕۆکەوانی هێزی ئاسمانی سپای پاسدارانەوە کرایە ئامانج.

لێدانی ورد و سەرکەوتووانەی ئەم فڕۆکە بێفڕۆکەوانانە لە ناوچە جۆربەجۆرەکانی بەحرەین بیسترا و جارێکی دیکە تواناکانی ئۆپەراسیۆنی سوپای پاسدارانیان نیشان دا.

ئەمریکا کە ڕووبەڕووی شکستێکی تەواو بووەتەوە لە پلانەکەیدا کە بە ڕواڵەت بە یاوەریی و لە ڕاستیدا بە قاچاخکردنی نەوت لە ڕێگەی گەرووی هورمزەوە، ئێستا هەوڵدەدات بە کردەوەی بچووک و کوێرانە سەرنجی جیهان لە واقیعی داخستنی ئەم ڕێگایە گرنگە لابدات.

بەڵام ئەفسەرە گەنجەکانی سوپای پاسداران جارێکی دیکە بە دەنگی بەرز ڕایدەگەیەنن: گەرووی هورمز داخراوە و هەر دەستدرێژییەکی دوژمنی ئەمریکا بە وەڵامێکی توندتر و چەقێنەرتر بەرەوڕوو دەبێتەوە.

فڕۆکە بێفڕۆکەوانە گرانبەهاکانی ئەمریکا یەک لەدوای یەک دەخرێنە خوارەوە و ژمارەیەکی زۆرتر لە فڕۆکەی بێفڕۆکەوانی سپای پاسداران لەم قۆناغەدا بەرەو ئامانجەکانی ئەمریکا دەنێردرێت بە بەراورد بە قۆناغی پێشوو، بۆ ئەوەی دوژمن بزانێت کە هەر دەستدرێژییەک وەڵامێکی توند و حیسابکراوی لێدەکەوێتەوە.