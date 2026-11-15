بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، عەلی بەیتوڵڵاهی، بەرپرسی بەشی بومەلەرزەزانی و مەترسییەکانی ناوەندی لێکۆڵینەوەی ڕێگاوبان، نیشتەجێبوون و گەشەپێدانی شار، لە وتووێژێکدا لەگەڵ پەیامنێری مێهر، سەبارەت بە ئەگەری ڕوودانی بوومەلەرزەی گەورەتر لە تاران دوای ئەوەی لە ماوەی کەمتر لە ٢٤ کاتژمێردا سێ بوومەلەرزە تۆمارکرا، ڕایگەیاند: لە ئێوارەی دوێنێوە کاتژمێر ١٧:٤٣، سێ بوومەلەرزەی بچووک لە ڕۆژهەڵاتی ساڵی ڕابردوودا ڕوویانداوە تاران و بە درێژایی باکوور تا باشووری ئەم ناوچەیە. ئەم بوومەلەرزانە کاتژمێر ٧:٢٨ و ١٤:٠٢ی ئەمڕۆ بەردەوام بوون.
دوایین ٣ بوومەلەرزەی تاران لەسەر یەک قڵیش نەبووە
ئاماژەی بەوەشکرد: بەپێی ڕاپۆرتی ناوەندی نیشتمانیی بوومەلەرزەزانی ئەم سێ بوومەلەرزەیە بەدرێژایی باکوور بۆ باشوور، لە ناوچەی لاڤاسانەوە بۆ ناوچەکانی باشووری زیاتر، لەنێویاندا پارکی سۆرخێسەر. خاڵی گرنگ ئەوەیە کە ئەم سێ بوومەلەرزەیە لەسەر یەک قڵیش هەڵنەکەوتوون و هی قڵیشی جیاوازن.
وتیشی: ئەو دەنگۆیانەی باس لە تەقینەوە دەکەن درۆن.
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