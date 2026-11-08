بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، پەیوەندییە گشتییەکانی هێزی دەریایی سپای پاسداران ڕایگەیاند: چەند کاتژمێر لەمەوبەر دوو کەشتی نەوتهەڵگری سەرپێچیکار کە یەکێکیان لە ناوچەی ڕۆژهەڵاتی گەرووی هورمز و ئەوی دیکەیان لە گەرووی هورمزدا تێدەپەڕین و هەوڵیان دەدا بە ڕێگایەکی بێ مۆڵەتدا بڕۆن، لە ئاگرێکی زۆر تونددا سووتان دوای ئەوەی بەر مینێک کەوتن.

ئەم دوو کەشتییە نەوتهەڵگرە کە بە ئەنجامدانی چەندین سەرپێچی و کوژاندنەوەی سیستمی کەشتیوانی و پێگەیشتن هەوڵیان دەدا بە ڕێگایەکی بێ مۆڵەتدا تێپەڕن بەناو گەرووی هورمزدا، دوای ئەوەی بەر مینێک کەوتبوون، تەقینەوە و سووتان.

هێزی دەریایی سپای پاسداران هۆشداری دەدات لەوەی، وەک پێشتر ڕاگەیەندرا، هەر کەشتییەک یان نەوتکێشێک هاوکاری لەگەڵ سوپای دەستدرێژکار و تاڵانچی ئەمریکی بکات، سەرپێچی کردووە لە ڕێساکانی ئێران لە ناو گەرووی هورمزدا و ئەگەر بچێتە ناو ناوچەی بێ مۆڵەتەوە، بە دڵنیاییەوە بەر مین دەکەوێت، بۆیە گرنگی بە وەهمە درۆینەکانی فەرماندەی سێنتکۆم مەدەن.