بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، مامۆستا قادر قادری نیگەرانیی خۆی لە گەڕانەوەی ناکۆکی سیاسی و ئیداریی لە هەرێمی کوردستان دەربڕی و ئاماژەی بە پێشهاتەکانی ئەم دواییەی هەرێمی کوردستان و ئەگەری سەرهەڵدانی دوو ئیداریی جیاواز لە هەولێر و سلێمانی کرد.

مامۆستا مەلا قادری لە وتاری نوێژی هەینیدا لە پاوە، بە ئاماژەدان بە ئەنجامی هەڵبژاردنی نێوان خولیی ئەمریکا و شکستی کۆمارییەکان و دۆناڵد ترامپ، ڕایگەیاند: سوپاسی خودا دەکەین کە لەم ماوەیەدا شکستە سەربازی و سیاسییەکانی ترامپ و کۆماریکانمان بینیوە و ئەم پێشهاتانەش بە نیشانەی جێبەجێکردنی بەڵێنی ئیلاهی بۆ تۆڵەی؟خوێنی ستەملێکراوان دەزانین لە غەززە و لوبنان و شەهیدە ئازیزەکانی ئێران و بەتایبەتی ڕێبەری شەهیدی شۆڕشی ئیسلامی.

ناوبراو بە ئاماژەدان بە مێژووی کۆمارییەکانی ئەمریکا وتی: ئەم پارتە مێژوویەکی نزیکەی ١٢٧ ساڵەی هەیە، بەڵام لەم ماوەیەدا بە دەگمەن شاهیدی شکستی وا بووین بۆی لە هەڵبژاردنەکانی کۆنگرێس و ئەنجومەنی پیران.

مامۆستا قادری هەروەها هەڵبژاردنی هەشت کاندیدی موسڵمانی له هەڵبژاردنه کانی ئەم دواییەی ئه مریکا به مایەی دڵخۆشی بۆ موسڵمانان زانی و زیادی کرد: ئەگەرچی دیموکرات و کۆمارییه کان جیاوازییان له سیمبول و دروشم و میتۆدی سیاسیدا هەیه بەڵام له مەسەلەی ڕووبه ڕووبوونه وه لەگەڵ ئێران و ئیسلام هیچ جیاوازییەکی بنەڕەی له نێوانیاندا نییه .

جەختیشی لەوە کردەوە: هەردوو لایەن لە قۆناغە جیاوازەکاندا هەڵوێستی دوژمنکارانەیان بەرامبەر ئێران و ئیسلام هەبووە و تەنیا شێواز و میتۆدەکانیان جیاواز بووە.

مامۆستا قادری بە ئاماژەدان بە پێشهاتە سیاسییەکانی ئەمریکا و ڕژێمی زایۆنیستی، ئەم ڕووداوانەی بە مایەی دڵخۆشی بۆ نەتەوەی ئێران زانی و وتی: پێویستە سوپاسگوزاری فەزڵی خودا بین، بەڵام لەوەش گرنگترە کە خۆمان بە خۆبەزلزان نەبین و بەرپرسیارێتی خۆمان لەبیر نەکەین.