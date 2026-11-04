  1. ئێران
AP ١٤٠٥ گەڵاڕێزان ١٣ ١١:٢٩

کاردانەوەی قاڵیباف بە هەڵبژاردنی ئەمریکا؛ گەلی ئەمریکا وتیان نا

کاردانەوەی قاڵیباف بە هەڵبژاردنی ئەمریکا؛ گەلی ئەمریکا وتیان نا

سەرۆکی مەجلیسی شۆرای ئیسلامی نووسی: ئەگەر حکومەتی ئەمریکا خیانەت لە ئیرادەی گشتی خۆی بکات بۆ خزمەتکردنی ئەربابەکانی و چەتە نێودەوڵەتییەکان، ئەوا تێدەگات کە "نا"ی ئێمە مۆتەکەیەکی لەگەڵدایە.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، محەممەد باقر قالیباف، لە کاردانەوەیەکی ناڕاستەوخۆدا بەرامبەر بە ئەنجامی هەڵبژاردنەکانی ئەمریکا، ئاماژەی بە ئیرادەی گشتی گەلی ئەو وڵاتە کرد لە دژایەتیکردنی شەڕ و هۆشدارییەکی ڕوونی لە دژی شەڕخوازی حکومەتی ئەمریکا دا.

لە پەیامێکدا لە هەژماری تایبەتی خۆی لە سۆشیال میدیا، نووسیویەتی: جا لە ویژدان بێت یان بەهۆی فشاری خەرجییەکانی ژیانەوە، گەلی ئەمریکا بۆ شەڕەکە وتی "نا"، ئێمەش ئەم پەیامە پشتڕاست دەکەینەوە.

قالیباف زیادی کرد: ئەگەر حکومەتی ئەمریکا خیانەت لە ئیرادەی گشتی گەلەکەی بکات بۆ خزمەتکردنی ئەربابەکانی و چەتە نێودەوڵەتییەکان، ئەوە تێدەگات کە وەڵامدانەوەی ئێمە دەبێتە مۆتەکەیەک بۆ حکومەتی ئەمریکا.

News ID 60743

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