  1. ئێران
AP ١٤٠٥ گەڵاڕێزان ١٢ ١٠:١٠

قاڵیباف: هەرگیز تەسلیمی دوژمن نابین

قاڵیباف: هەرگیز تەسلیمی دوژمن نابین

سەرۆکی پەرڵمانی ئێران جەختی لەوە کردەوە: نەتەوەی ئێران تەسلیمی هەڕەشە و کردەوە سەربازییەکانی دوژمن نابێت.

بە پێی ڕاپۆرتی هەواڵنێری مێهر، محەممەد باقر قالیباف، سەرۆکی پەڕلەمانی ئێران، ڕایگەیاند کە ڕیشەی دوژمنایەتی قووڵی ئەمریکا بەرامبەر بە نەتەوەی ئێران لە بەرخۆدانی خەڵکدایە لە بەرامبەر ئامانجە زیادەڕۆییەکانی ئەم وڵاتە .

قاڵیباف ڕایگەیاند: نەتەوەی ئێران سەربەخۆیی خۆی کردووە بە ئاواتێک بۆ گەلانی دیکەی ئازادی جیهان.

هەروەها جەختی کرد: هەر ئەم خۆڕاگرییەی خەڵکی ئێرانە کە ڕژێمی قۆرخکاری زایۆنی و ئەمریکییەکانی بەرەو بێچارەیی برد.

سەرۆکی مەجلیسی شۆرای ئیسلامی زیادی کرد: دوژمنان نازانن چی بکەن بەرامبەر بە نەتەوە خۆڕاگرەکەی ئێران و لە کاردانەوە بە زنجیرە شکستەکانیان، ناوبەناو هەوڵ دەدەن لە ڕێگەی هەڕەشە و کردەی سەربازییەوە نەتەوەی ئێران ناچار بکەن تەسلیم بن، بەڵام دوژمنان کوێریان وێندووە؛ ئێران تەسلیم نابێت و ئەم خەون و فانتازیایەی دوژمن پەیوەندی بە سەردەمی حکومەتە ملکەچ و وابەستەەکانی ڕابردووەوە هەیە.

News ID 60736

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