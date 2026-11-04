ڕێبەری باڵای ئێران: شەڕ دژی شەیتانی گەورە هەمیشەییە

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، ڕێبەری باڵای شۆڕشی ئیسلامی، لە پەیامێکدا بە بۆنەی ڕۆژی نەتەوەیی خەبات لە دژی ئیستکباری جیهانی، ئەم ڕۆژەی بە هێمای “ڕێکخستنی بەرەی ڕاستی بەرامبەر بە بەرەی درۆ” ناوبرد و جەختیان کرد “ئەرکی نەتەوەی ئێران بەرامبەر بە ئەمریکای تاوانبار ڕوونتر بووەتەوە”.

ئایەتوڵڵا سەید موجتەبا خامنەیی بە ئاماژە بە “دوژمنایەتی ئاشکرای دەیان ساڵەی ئەمریکا بەرامبەر گەلی ئێران لە کاتە جیاوازەکاندا” ئاماژەیان بە “ڕۆژانی بەردەوام و ڕۆژانەی خۆڕاگری و خەباتی گەلی ئێران لە دژی شەیتانی گەورە” کرد و ڕایانگەیاند: دوژمن لە هەموو قۆناغێکدا ڕووبەڕووی دیواری پتەوی واقیعی مەیدانی و بەردی پتەوی ئیرادەی نەتەوەی ئازای ئێران بووەتەوە.

هەروەها ڕێبەری باڵای شۆڕش تاکە ڕێگای گەیشتن بە خاڵی ڕاگرتنی ڕەهای بە درێژەی ستراتیژی "ئێرانێکی تادێت بەهێزتر" لە سەر ڕێگای پێشکەوتنی هەمەلایەنە زانی و جارێکی دیکەش جەختیان لە سەر پێویستی بەردەوامیی پشتیوانیی یەکتر لە نێوان "نەتەوە" و "بەرپرسان" کردەوە.

سەرکردە خۆبەزلزانەکانی ئەمریکا و شوێنکەوتووانی هەمیشە هەوڵی سەپاندنی حوکمڕانی خۆیان و ملکەچکردنی ئێرانیان داوە و تەنانەت لە نوێترین شێوازی ئەم چەوساندنەوەشدا دەستبەرداری هەموو داب و نەریت و ڕواڵەتێکی نێونەتەوەیی درۆ و فریودەرن و بێشەرەفانە بەدوای هەڵوەشاندنەوەی وڵات و ئەژنۆی دانانی میللەت و داڕمانی نیزام و لەناوبردنی شارستانیەتی ڕەسەن و دێرینی ئێرانەوە بوون. و بێگومان لە هەموو قۆناغێکدا ڕووبەڕووی دیواری پتەوی واقیعی مەیدانی و بەردی پتەوی ئیرادەی نەتەوەی بە پەرۆشی ئێران بوونەتەوە و دەرئەنجامی حیساباتی هەڵە و وەهمە خۆبەزلزانەکانیان لە سەبەتەی تێچووی قورسدا خستۆتە سەر شانی گەلی ئەمریکا و ئەو حکومەتانەی کە دارەدەستی حکومەتی ئەمریکان.

ئێستا چیرۆکی دوژمنایەتی لەمێژینەی ئەمریکا لەگەڵ نەتەوەی موسڵمانی ئێران، و بەرخۆدانی بە پەرۆشانەی هەموو ئێرانییەکان لە دژی ئەم دوژمنە گەیشتووەتە ئاستێک کە نەک تەنیا ١٣ی خەزەڵوەر، بەڵکوو هەموو ڕۆژ و کاتژمێرەکان، بوونەتە ڕۆژی بەرخۆدان و خەبات لە دژی شەیتانی گەورە. ئێستا دیمەنی کەنداوی فارس و بە تایبەت گەرووی هورمز، وەک چۆن ئەفسانەی نەدۆڕانی ئەمریکای پووچەڵ کردووەتەوە، لاوازی ئەو حکوومەتانە نیشان دەدات کە پشت بە هێزێکی تر دەبەستن جگە لە گەلەکەی خۆیان، هەروەها ناپاکی و بێدەسەڵاتی زلهێزەکان لە بەرگریکردن لە حکومەتە دارە دەستەکان دەسەلمێنێت.

هەرچەندە ئیدارەی ئێران بۆ گەرووی هورمز و وێرانکردنی بنکە سەربازییەکانی ئەمریکا لە وڵاتانی ناوچەکە کاردانەوەیەک بوو بەرامبەر بە دەستدرێژی و تاوانەکانی ئەمریکا لە شەڕی سێهەمی سەپێنراودا، بەڵام بە جیهادی سەرەتایی دژ بە خۆبەزلزانین لەسەر ئاستی ناوچەیی دادەنرێت کە ئەگەر دەستدرێژییەکان دووبارە بکرێنەوە، ڕەهەندی زۆر فراوانتری دەبێت.

ئەم نیشانەیەی دەسەڵات، لەگەڵ یەکگرتوویی مەیدانەکانی بەرەی ڕاست و داستانە زیرەک و بەهێزەکانی بەرەی خۆڕاگری لە فەلەستین و لوبنانەوە تا عێراق و یەمەن، پێشبینییەکی ڕوون و هیوابەخشە بۆ بەرزکردنەوەی ئاڵای بەرەی ڕاست و بوار خۆش کردن بۆ نەزمێکی نوێی جیهانی.

چونکە هەرکات بەرەی حەقیقەت متمانە و کۆڵنەدان و قوربانیدانی هەبێت، بەرەی درۆ بە هەموو هێز و توانای خۆیەوە، هەرکەسێک و هەرچییەک بێت، ناتوانێت بەرگەی بگرێت و پاشەکشە و شکست دەرئەنجامی دڵنیای خۆیەتی، چونکە درۆ لەناو دەچێت.

ئەمڕۆ لە ئەنجامی ئەو فەزیحە خۆکەڵەکە کردووەی زلهێزە خۆبەزلزانەکان، دابەزینی دەسەڵات و هەژموونی ئەمریکا لە هەردوو ڕەهەندی هێزی سەختی سەربازی و هێزی نەرمی نێودەوڵەتیدا تووشی دابەزینێکی نەگەڕاوە بووە و پڕۆسەی داڕمانی ئەو وڵاتە خێراتر بووە.

ئەگەر هێشتا کەسانێک هەبن کە هیوایەکی کەمیان بە گۆڕینی هەڵسوکەوت یان گۆڕانی حزبی و کوتلەیی لە سیستەمی حوکمڕانیدا هەیە، یان وا خەیاڵ دەکەن کە بە پێدانی ئیمتیاز بە ئەمریکا، دەتوانن لە دوژمنایەتییەکەی بەرامبەر بە نەتەوەی ئێران دوور بخەنەوە، ئەوا بە تەواوەتی هەڵە دەکەن. ئەم تێڕوانینە درۆینەیە، بێ منەتییە بەرامبەر بەو فەتحە گەورانەی کە نەتەوەی موسڵمانی ئێران بە متمانە، کۆڵنەدان و خەبات بەدەستی هێناوە. ئاواتی شەیتانی مەزن تەسلیمبوونی بێ مەرجی نەتەوەی ئێرانە و بچووکترین مەیلی تەسلیمبوون بە دوژمن، ئەو سەرمایە گەورەیە بەفیڕۆ دەدات کە بە خوێنی شەهیدان و قوربانیدانی میللەت بەدەست هاتووە و تەنیا دوژمنی چاوچنۆک بۆ زیادەڕەوی زیاتر و شەڕ زیاتر بوێر دەکات.