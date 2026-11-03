ئێران چوارەم جەمسەری دەسەڵاتی تازە سەرهەڵداوە لە جیهاندا

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، سەرۆکی ئەرکانی هێزە چەکدارەکان و فەرماندەی بارەگای ناوەندیی خاتەمولئەنبیا لە پەیامێکدا ئاماژەی بە ئێران لە دوای جەنگی سەپێندراوی سێهەم کردووە وەک چوارەمین جەمسەری دەسەڵاتی سەرهەڵداو لە جیهاندا.

سەرلەشکەر عەبدوڵاهی ڕایگەیاند: ئەمڕۆ شەڕی تێکەڵاوی نێوان ئێران و ئەمریکا، بەدەر لە ململانێیەکی سەربازی، ئەندازەیی دەسەڵاتی جیهانی دەگۆڕێت و ئێرانێکی بەهێزیش بە کۆنترۆڵکردنی گەرووی هورمز وەک تەنگەڵانی گرینگی وزە و دیاریکردنی ڕێساکانی دەستڕاگەیشتن پێی؛ و نەزمی تاک جەمسەری کڕنۆشی بۆ ئەم واقیعە نوێیە گرتووە کە: "گەلان و زلهێزە ناوچەییەکان دەتوانن ئاسایشی خۆیان مسۆگەر بکەن بەبێ ئەوەی پشت بە چەتری ئەمنی ئەمریکا ببەستن."

وتیشی: دەسەڵاتی سەربازی بۆ ئێمە ئامانج نییە؛ ئامرازێکە. ئێران شەڕی ناوێت، بەڵام دوکتۆرینی ئێمە لە “بەرگری”ەوە بۆ “دەستپێشخەریی هێرشبەرانە” و لە “بەڕێوەبردنی قەیرانەکانەوە” بۆ “دروستکردنی ڕێکوپێکی” بە پشتبەستن بە واقیع و پێداویستییەکانی سەردەم گۆڕاوە.

لەم دیمەنە شکۆمەندەدا، پلانی ئێران بۆ ئاسایشی بەردەوام لەسەر پێنج بنەما دامەزراوە:

1- کۆتایی هێنان بە شەڕ لە هەموو بەرەکاندا بەتایبەتی لوبنان و غەززە؛ دانوستان لە کاتی هەڕەشەکردندا سەپاندنە.

٢- هەڵگرتنی تەواوەتی سزاکان و ئازادکردنی سەروەت و سامانی بەستووی نەتەوەی ئێران.

3- پێدانی قەرەبووی شەڕە سەپێنراوەکان؛ نەتەوەی ئێران قەرزدار نییە، دەبێ قەرزی بدرێتەوە.

4- داننان بە سەروەری ئێران بەسەر گەرووی هورمز و گۆڕینی “میکانیزمی هورمز” بە چەتری ئەمنی کۆنی ئەمریکا.

5- دڵنیابوون لە دووبارە دەستدرێژی نەکردنەوە و پێکهێنانی ڕێکخستنە ئەمنییە ناوخۆییەکان لە ڕۆژئاوای ئاسیا.

ئەم پێنج بنەمایە پلانی ئاشتی نین لە پێگەی لاوازییەوە؛ عەقیدەی بنیاتنانی ڕێکخستن لە پێگەی هێزەوەیە و لە ژێر ڕۆشنایی بەرخۆدانی چالاکدایە.

ئێران بەدوای هەژمووندا ناگەڕێت؛ بەڵکوو بەدوای کۆتایی هاتنی ئەو هەژموونەدایە کە ٧٣ ساڵ لەمەوبەر بە کودەتای ١٨ی ئاب سەپێنرا و ئەمڕۆش لە سایەی وانەکانی ١٣ی تشرینی دووەمدا گەیشتووەتە کۆتایی ڕێبازەکەی.