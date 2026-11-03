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AP ١٤٠٥ گەڵاڕێزان ١٢ ١٤:٠٠

ئێران چوارەم جەمسەری دەسەڵاتی تازە سەرهەڵداوە لە جیهاندا

ئێران چوارەم جەمسەری دەسەڵاتی تازە سەرهەڵداوە لە جیهاندا

سەرۆکی ئەرکانی هێزە چەکدارەکان و فەرماندەی بارەگای ناوەندیی خاتەمولئەنبیا لە پەیامێکدا ئاماژەی بە ئێران لە دوای جەنگی سەپێنراوی سێیەم کرد وەک چوارەمین جەمسەری دەسەڵاتی سەرهەڵداو لە جیهاندا.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، سەرۆکی ئەرکانی هێزە چەکدارەکان و فەرماندەی بارەگای ناوەندیی خاتەمولئەنبیا لە پەیامێکدا ئاماژەی بە ئێران لە دوای جەنگی سەپێندراوی سێهەم کردووە وەک چوارەمین جەمسەری دەسەڵاتی سەرهەڵداو لە جیهاندا.

سەرلەشکەر عەبدوڵاهی ڕایگەیاند: ئەمڕۆ شەڕی تێکەڵاوی نێوان ئێران و ئەمریکا، بەدەر لە ململانێیەکی سەربازی، ئەندازەیی دەسەڵاتی جیهانی دەگۆڕێت و ئێرانێکی بەهێزیش بە کۆنترۆڵکردنی گەرووی هورمز وەک تەنگەڵانی گرینگی وزە و دیاریکردنی ڕێساکانی دەستڕاگەیشتن پێی؛ و نەزمی تاک جەمسەری کڕنۆشی بۆ ئەم واقیعە نوێیە گرتووە کە: "گەلان و زلهێزە ناوچەییەکان دەتوانن ئاسایشی خۆیان مسۆگەر بکەن بەبێ ئەوەی پشت بە چەتری ئەمنی ئەمریکا ببەستن."

وتیشی: دەسەڵاتی سەربازی بۆ ئێمە ئامانج نییە؛ ئامرازێکە. ئێران شەڕی ناوێت، بەڵام دوکتۆرینی ئێمە لە “بەرگری”ەوە بۆ “دەستپێشخەریی هێرشبەرانە” و لە “بەڕێوەبردنی قەیرانەکانەوە” بۆ “دروستکردنی ڕێکوپێکی” بە پشتبەستن بە واقیع و پێداویستییەکانی سەردەم گۆڕاوە.

لەم دیمەنە شکۆمەندەدا، پلانی ئێران بۆ ئاسایشی بەردەوام لەسەر پێنج بنەما دامەزراوە:

1- کۆتایی هێنان بە شەڕ لە هەموو بەرەکاندا بەتایبەتی لوبنان و غەززە؛ دانوستان لە کاتی هەڕەشەکردندا سەپاندنە.

٢- هەڵگرتنی تەواوەتی سزاکان و ئازادکردنی سەروەت و سامانی بەستووی نەتەوەی ئێران.

3- پێدانی قەرەبووی شەڕە سەپێنراوەکان؛ نەتەوەی ئێران قەرزدار نییە، دەبێ قەرزی بدرێتەوە.

4- داننان بە سەروەری ئێران بەسەر گەرووی هورمز و گۆڕینی “میکانیزمی هورمز” بە چەتری ئەمنی کۆنی ئەمریکا.

5- دڵنیابوون لە دووبارە دەستدرێژی نەکردنەوە و پێکهێنانی ڕێکخستنە ئەمنییە ناوخۆییەکان لە ڕۆژئاوای ئاسیا.

ئەم پێنج بنەمایە پلانی ئاشتی نین لە پێگەی لاوازییەوە؛ عەقیدەی بنیاتنانی ڕێکخستن لە پێگەی هێزەوەیە و لە ژێر ڕۆشنایی بەرخۆدانی چالاکدایە.

ئێران بەدوای هەژمووندا ناگەڕێت؛ بەڵکوو بەدوای کۆتایی هاتنی ئەو هەژموونەدایە کە ٧٣ ساڵ لەمەوبەر بە کودەتای ١٨ی ئاب سەپێنرا و ئەمڕۆش لە سایەی وانەکانی ١٣ی تشرینی دووەمدا گەیشتووەتە کۆتایی ڕێبازەکەی.

News ID 60737

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