موحسێن ڕەزایی: هیچ بڕیارێک لەسەر گۆڕینی پلانی ئەتۆمی نەدراوە

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر،

سکرتێری ئەنجومەنی باڵای ئاسایشی نیشتمانیی ئێران وتی: تا ئێستا وەڵامی نامەکەی جێگری سەرۆکی ئەمریکام نەداوەتەوە.

وتیشی: تۆنیان بە تەواوی گۆڕاوە.

سکرتێری ئەنجومەنی باڵای ئاسایشی نیشتمانی: لە خولی نوێی دانوستانەکاندا وەڵامەکانی لایەنی بەرامبەر بە بەراورد بە ڕابردوو ڕوونتر بوون و نیشانەکانی ئامادەیی بۆ قبووڵکردنی حەوت مەرجەکەی ئێران بەدیکرا.

دوای وروژاندنی هەندێک ناڕوونی لەلایەن بەڕێز عەراقچی و وەرگرتنی وەڵامی نوێ، گفتوگۆکان کەوتوونەتە قۆناغێکی نوێ.

ئێمە دیپلۆماسی بە جددی وەردەگرین، بەڵام بە هیچ شێوەیەک لە مافی گەلی ئێران پاشەکشە ناکەین. ئامانجمان سەرسەختی نییە؛ بەڵکو لەسەر بنەمای بەرژەوەندییە نیشتمانییەکان و ئاسایش و داهاتووی وڵات مامەڵە دەکەین.

سکرتێری ئەنجوومەنی باڵای ئاسایشی ڕایگەیاند: مەحاڵە گەرووی هورمز بکرێتەوە پێش ئەوەی ٧ مەرجی ئێران جێبەجێ بکرێت.

لەناو هەریەکێک لە مەرجەکانماندا ٢-٣ مەرجی لاوەکی هەیە.

گرۆسی بەکرێگیراوێکی ئیسرائیلییە؛ هەموو کێشەکانمان لە سەردەمی گرۆسیەوە دەستی پێکردووە.