  1. ئێران
AP ١٤٠٥ گەڵاڕێزان ٦ ١٨:٣٧

ڕێبەری باڵای ئێران؛ نامەیەک بۆ ڕۆڵە خۆشەویستەکانم

ڕێبەری باڵای ئێران؛ نامەیەک بۆ ڕۆڵە خۆشەویستەکانم

ئایەتوڵڵا سەید موجتەبا خامنەیی لە وەڵامی ئەو نامانەی کە لە چەند مانگی ڕابردوودا لەلایەن کۆمەڵێک خوێندکاری سەرتاسەری وڵاتەوە بۆ ڕێبەری باڵای شۆڕش نێردراون، نامەیەکیان بڵاوکردەوە.

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، ئایەتوڵڵا سەید موجتەبا خامنەیی لە وەڵامی ئەو نامانەی کە لە چەند مانگی ڕابردوودا لەلایەن کۆمەڵێک خوێندکاری سەرتاسەری وڵاتەوە بۆ ڕێبەری باڵای شۆڕش نێردراون، ئیرادە و هەستکردن بە بەرپرسیارێتی خۆیان بۆ بنیاتنانی داهاتوو بە تاڵی گرێدراوی “پابەندبوون” لە نێوان ڕێبەریی و گەنجان زانی و جەختیان لە خۆ تەیارکردنی گەنجان بە چەکی زانست و ئیمان، پاککردنەوەی ڕۆح و هەوڵی دوو هێندە بۆ زیادکردنی هێز و دەسەڵاتی ئێران کردەوە.

لەونامەیەدا هاتووە:
نامە میهرەبانەکانتانم خوێندووەتەوە. سوپاسگوزارم بۆ لوتفی لەڕادەبەدری ئێوەی خوێندکاری گەنج و بە ئەنگێزە، دوعای تایبەت بۆ هەمووتان دەکەم کە حەقتان لەسەر ئەستۆم داناوە.

هەروەها هاتووە: لە نامەکانی ئێوە و نامەکانی زۆرێک لە گەنجان و خوێندکارەکان کە منی کەمترینیان خۆشدەوێت، ئیرادە و هەستکردن بە بەرپرسیارێتی لە بنیاتنانی داهاتوودا دەدرەوشێتەوە.

ئەم پەیمانە پتەوە ئەمانەتێکی گرانبەهایە کە ڕەگ و ڕیشەی لە مەکتەبی ئیسلامی پاکی محەممەد (صلی اللە علیە وسلم) و میراتی خومەینی گەورە و شەهید خامنەیی د.خ دایە و تاڵی گرێدانی “هاوپەیمان”بوونمانە مانە لەگەڵ یەکتر.

بۆ ئەم مەبەستە، تا دەتوانن خۆتان بە چەکی زانست و ئیمان و پاڵاوتنی ڕۆح و ئینتیما لەگەڵ خودا و ئاشنابوونێکی قووڵ بە فێرکارییەکانی قورئان و ئەهلی بەیت (د.خ) تەیار بکەن و هێز و دەسەڵاتی ئێرانی ئازیز بە دوو کار و دەستپێشخەری زیاد بکەن . تاکوو بە دوعای مەولامان د. خ سوپای هاوپەیمانان بەرەو لوتکەکانی پێشکەوتن و شارستانیەتی ئیسلامی-ئێرانی بە خێرایی و بە باشترین شێوە بگات.

News ID 60700

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