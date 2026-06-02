  1. ئێران
AP ١٤٠٥ جۆزەردان ١٢ ١٣:٠١

فەرماندەی قودسی سپا: بابولمەندەب و گەرووی هورموز وەک یەکە

فەرماندەی قودسی سپا: بابولمەندەب و گەرووی هورموز وەک یەکە

فەرماندەی سوپای قودسی سوپای پاسداران سەبارەت بە خراپەکاری نوێی زایۆنیستەکان و لێکەوتەکانی هۆشداری دا.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، ئیسماعیل قائانی، فەرماندەی فیلەقی قودسی سپای پاسداران لە پەیامێکدا سەبارەت بە باب المنداب و خراپەی نوێی زایۆنیستەکان نووسیویەتی: خراپەی زایۆنیستەکان لە لوبنان و غەززە، لە سایەی پشتیوانی بێشەرمانەی ئەمریکا، ئیرادەی میحوەری خۆڕاگری بۆ فراوانکردنی پشتیوانی لە هەردوو بەرەوە دیاری دەکات، هەنگاو بنێن بۆ چالاککردنی دیکەی بەرەکان، و یەکسانکردنی دۆخی هاتوچۆی گەرووی باب ئەلمەندەب لەگەڵ گەرووی هورمز.

جەختیشی کردەوە: ڕژێمی بەدبەختی زایۆنی دەبێ بزانێت کە تاوانکاری هاوکات لە باشووری لوبنان و غەززە جارێکی دیکە لە گێژەڵوکەی ئۆپەراسیۆنەکانی حیزبوڵڵا و گەردەلولی لاوانی فەلەستینیدا دەیخاتە تەڵەوە.

News ID 59625

Tags

Your Comment

You are replying to: .
    • captcha

    10 هه‌واڵی هه‌ڵبژارده‌

    یادداشت

    دیمانە

    راپۆرت