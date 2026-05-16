هەڵوێستی نوێی حەکیم لە سەر شەڕ دژی ئێران

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، بە پشتبەستن بە پێگەی زانیاریی ڕەوتی حیکمەتی نیشتمانیی عێراق، سەید عەمار حەکیم، بەرپرسی ڕەوتی حیکمەتی نیشتمانی عێراق، بەرەبەیانی ئەمڕۆ میوانداری "محەمەد کازم ئەلسادق" باڵوێزی کۆماری ئیسلامی ئێران لە بەغدا کرد.

لە دیدارەکەدا باس لە پێشهاتەکانی بارودۆخی سیاسی عێراق و ناوچەکە و ڕێگاکانی پتەوکردنی پەیوەندییەکانی نێوان بەغدا و تاران کرا.

حەکیم بە ئاماژە بەوەی کە دەنگدانی متمانەی پەرلەمانی عێراق بە حکومەتی نوێی ئەو وڵاتە هەنگاوێکی گرنگە بۆ کۆتاییهێنان بە بنبەستی سیاسی، هیوای بۆ خێراتربوونی تەواوبوونی کابینەی وەزیران دەربڕی.

سەبارەت به بارودۆخی ناوچەکه ، سەرۆکی ڕەوتی حیکمەی نەتەوەیی عێراق جارێکی دیکه خوازیاری ڕاگرتنی تەواوی شەڕی دژی کۆماری ئیسلامی ئێران و چارەسەکردنی کێشه و قەیرانه کان له ڕێگەی دیپلۆماسییەوه و وتووێژی بنیاتنەرانەوه بوو که دەسەڵات و سەقامگیری و سەروەری وڵاتان بپارێزێت.

حەکیم ستایشی نەتەوەی عێراقی کرد بۆ بانگەوازی دەسەڵاتی باڵای ئایینی بۆ یارمەتیدانی هەردوو نەتەوەی ئێران و لوبنان و جەختی لەوە کردەوە کە نەتەوەی عێراق مۆدێلێکی پێشەنگانە لە هاودەنگی و هاوسۆزی و هاوکاری لەگەڵ برایان و دراوسێکانی پێشکەش دەکات.