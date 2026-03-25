بڕیارگەی خاتەمولئەنبیا بۆ ئەمریکا: ناوی شکستەکەتان مەنێنێن ڕێککەوتن

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، سەرهەنگ زولفەقاری بە دوژمنی ئەمریکایی ڕاگەیاند : ئەو توانا ستراتێژیەی باستان دەکرد بووەتە شکستی ستراتێژی.

پاگەندەی زلهێزی جیهان دەکەن، ئەگەر دەیتوانی لەم گێژاوە خۆی ڕزگار بکات تا ئێستا هەڵهاتبوو.

ناوی شکستەکەتان مەنێنێن ڕێککەوتن. سەردەمی بەڵێنەکانتان کۆتایی هاتووە، ئەمڕۆ لە جیهاندا دوو بەرە هەیە: حەق و باتڵ و هەر حەقخوازێکی ئازادی خواز، ناکەوێتە ژێر کاریگەریی مێدیای ئێوە.

ئاستی لەخۆهەڵجوونتان گەیشتووە ئاستی دانوستان لەگەڵ خۆ.

نە هەواڵێک لە سەرمایەدانەری لە ناوچەکە هەیە و نە نرخی پێشوی وزە و نەوت دەبین تا کاتێک کە بزانن پاوەجێی لە ناوچەکە، لە دەستی هێزی چەکداری ئیمەدایە.

بە ئاشکرا ڕایدەگەینین تا ئەو کاتە ئیمە دەڵێین هیچ شتیک وەک ڕابردو نابێت.