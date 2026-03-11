هێزە چەکدارەکانی ئێران: هێرش بۆ سەر ناوچە نیشتەجێیەکان قەرەبوو دەکەینەوە

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، سەردار ئەبولفەزل شکارچی وتەبێژی باڵای هێزە چەکدارەکان بە ئیدانە کردنی جەنایەتەکانی ئەمریکا و ئیسرائیل بۆ شەهید کردنی خەڵکی ئاسایی لە ڕەوتی هێرش بۆ سەر ئێران وتی: ئەرتەشی جەنایەتکاری ئەمریکا و ئیسرائیل کە توانی بەرەنگار بوونەویە هێزە چەکدارەکایانیان نییە و هەموو ڕۆژێک دەکەونە بەر پەلاماری هێزە چەکدارەکان و گورزی قورسیان بەر دەکەوێت، بەهۆی داماوی و لاوازیەوە هەمبەر هێزە چەکدارەکان، خەڵکی ئاسایی، ژنان، منداڵان و پیاوان دەکوژن و و هەر لە ئەو پێوەندیەشدا هەم دوێنێ و هەم ئەمڕۆ دوو جۆر جەنایەتی بێ شەرمانە و نامرۆڤانەیان لە تاران ئەنجام دا.

ناوبراو هەروەها دوژمنانی خستە بەردەنگەوە و وتی: پێیان دەڵێم کە چاوەڕوانی گورزی کوشندەی ئێمە و قەرەبوو کردنەوەی ئەو هەوڵە نامرۆڤانەی خۆیان بن چونکوو ئێمە بەزوویی ئەو هەوڵانە قەرەبوو دەکەینەوە و گورزێکی کوشندەیان لێدەدەین.