باخچەلی: ئۆجەلان کوردی سووریه هان بدا بۆ چەکدانان

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، دەوڵەت باخچەلی، سەرۆکی پارتی بزووتنەوەی نەتەوەپەرەستی تورکیا(MHP)، لە یەکەمین کۆبوونەوەی پەرلەمانی ئەو وڵاتە لە پاییزی 2025، بە ئاماژە بە دەسپێکی خولی نوێی "تورکیای بێ‌ تیرۆریزم" ڕایگەیاند: چاوەروانیی سەرەکی ئەو لە عەبدوڵڵا ئۆجەلان، سەرۆکی زیندانی‌کراوی پەکەکە، ئەوەیە کە بانگەوازی پێشووی خۆی بۆ چەکدانان و هەڵوەشانەوەی ڕێکخراوەیی بەرینطر بکات و ڕاستەوخۆ ناو لە هێزەکانی سووریای دیموکراتیک(هەسەدە) و یەکینەکانی پاراستنی گەل(یەپەگە)ش ببات.

باخچەلی جەختیشی کرد: ئۆجەلان لە بانگەوزێکی نوێدا کوردەکانی سووریا هان بدات بۆ ڕاپەڕاندنی یەکجاریی ڕێککەوتنی 10ی مارچ لەگەڵ دەوڵەتی دیمەشق.

سەرۆکی مەهەپە ئاماژەی بەوەش دا کە لە ئەگەری پێویست، گرووپێک لە "نوێنەرانی کۆمیسیۆنی نەتەوەیی، برایەتی و دیموکراسی" دەتوانن بۆ دیداری ڕاستەوخۆ لەگەڵ عەبدوڵڵا ئۆجەلان، سەردانی زیندانی ئیمرالی بکەن، بۆ ئەوەی پەیامەکان "ڕاستەوخۆ لە زمانی خۆیەوە" ببسترێت و پاشان بۆ ڕای گشتیی تورکیا بڵاو بێتەوە.

ناوبراو ڕاگەیێندراوی 27ی فێڤرییەی ئیمرالیی بە "بەڵگەیەکی ستراتژیکی" زانی و جەختیشی کرد: بەڕۆژکردنەوە و پەرەدان بە ناوەڕۆکی ئەو ڕاگەیێندراوە، دەتوانێ گۆڕانکاریی ئیجابی زیاتری بەدواوە بێت و بانگەواز ئیمرالی بە وردەکاریی زیاترەوە تاوتوێ بکرێت و چوارچێوەیەکی پەرە پێ بدرێت، بۆ ئەوەی بتوانێ هەموو ڕەهەندە ناوخۆیی و ناوچەییەکان ڕۆماڵ بدات.