خانمە یاریزانی کورد بانگهێشتی هەڵبژاردەی نەتەوەیی تۆپی پێ تازەلاوان کرا

بە ڕاپۆرت ئاژانسی هەواڵی مێهر، ئوردووی هەڵبژاردنی هەڵبژاردەی نەتەوەیی تۆپی پێ کچانی تازەلاوی ئیران لە شەشەم بۆ دوازدەی خەرمانان بە میواندارێتی تاران و لە ناوەندی نەتەوەیی تۆپی پێ بەڕێوە دەچێت.



شادی مەهینی، سەرڕاهێنەری هەڵبژاردەی نەتەوەیی یۆپی پێ تازەلاوانی کچانی، ناوی 26 یاریزانی بانگهێشت کراو بۆ ئەو ئوردووەی ڕاگەیاندووە.



بەم پێیە، ڤیان کمانگەر یاریزانی بەتوانا و شیاوی کوردستانیش لە نێو ئەو لیستەدایە.









