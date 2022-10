ئێران گەمارۆی خستە سەر ژمارەیەک کەسایەتی و ڕێکخراوەی یەکێتی ئەورووپا

بە پێی راپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، وەزارەتی دەرەوەی ئێران بە هۆی پشتیوانی لە تیرۆریزم و گرووپی تیرۆریستی ، برەو و هاندانی تیرۆریزم و توندوتیژی و پەرەدان بە رق و قین کە بووە هۆی بشێوی و کردەوەی تیرۆریستی، گەمارۆی خستە سەر ژمارەیەک کەسایەتی و ڕێکخراوی یەکێتی ئەورووپا.

ئەم ڕێکخراوانە گەمارۆیان خرایە سەر؛

- گرووپی "دوستان ئێران ئازاد" (Friends of Free Iran) و ئەندامانیان اە پارلمان ئەوروروپا؛

- کۆمیتەی جیهانیی گەڕان بە دوای دادپەروەری (The International Committee in Search of Justice, ISJ) و اعضا؛

- رئکخراوەی Stop the Bomb؛

- کەناڵی دۆیچەولەی ئەڵمانیا (Deutsche Welle Persian)؛

- کەناڵی ئار ئێف ئای فارسی زمانی فەرەنسی (RFI Persian)؛

- ڕێکخراوەی (LICRA)؛

- شەریکەی کارل کولب (Karl Kolb Co.) ئەڵمانیا، چ

- شەریکەی راین بایرن فاهرزگبائو (Rhein Bayern Fahrzeugbau Co.) ئەڵمانیا

ئەو کەسایەتیانەی گەمارۆ دەدرێن؛

- ئالخو ویدال کوادراس (Aljo Vidal Quadras)، سەرۆکی ؛کۆمیتەی جیهانیی گەڕان بە دوای دادپەروەری

- خاویر زارزالخوس (Javier Zarazlejos)، گرووپی "دوستان ئێران ئازاد"

- میلان ئازور (Milan Azver)، هاوسەرۆکی گرووپی دۆستانی ئێرانی ئازاد لە پەرلەمانی ئەورووپا

- شارلیه وایمرز (Charlier Weimers)، نوێنەری پەرلەمانی ئەورووپا

- یان زهرادیل (Jan Zahradil)، نوێنەری پەرلەمانی ئەورووپا؛

- هلموت گئوکینگ (Helmot Geuking) نوێنەری پەرلەمانی ئەورووپا

- هرمان ترتچ (Hermann Tertsch) نوێنەری پەرلەمانی ئەورووپا

- مایر حبیب (Meyer Habib)، نوێنەری پەرلەمانی نەتەوەیی فەرەنسا

- مارتین والتون (Matine Valleton)، شارەوانی ویلپنتی فەرەنسا

- ژان فرانسوا لگارت (Jean Francois Legaret)، شارەوانی پێشووی ناوچەی یەکی پاریس

- یوهاند بویی (Johanned Boie)، بەڕێوەبەری رۆژنامەی بیڵدی ئەڵمانیا

- الکساندرا وورزباخ (Alexandra Wurzbach)، بەرپرسی ڕۆژنامەی بیلدی ئەڵمانیا