تلاڤیڤ لە هەوڵی هەڵوەشاندنەوەی حەشدی شەعبی

پاش بەرزبوونەوەی داواکارییەکان بۆ پەسندکردنی یاسای سەقامگیربوونی حەشدی شەعبی لە عێراق، ڕەوتە بیانییەکان بە پاڵپشتیی ڕژیمی زایۆنی بۆ خەوشەدارکردنی پێگەی ئەو هێزانە وەخۆ کەوتوون.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر بە گێڕانەوە "المعلومه"، ڕیاز وەحیلی شرۆڤەکاری سیاسیی عێراقی هەمبەر بە جموجۆڵی کەسایەتییە سیاسییەکان لەو وڵاتەدا بە هاوکاریی لایەنی بیانی و بۆ خەوشەدارکردنی پێگەی هێزەکانی حەشدی شەعبی هوشداری دا.

وتیشی: ڕژیمی زایۆنی تێچوویەکی بەرچاو بۆ ئەو پیلانە ژاراوییانە لە تۆڕە کۆمەڵایەتییەکان لە دژی هێزەکانی حەشدی شەعبی تەرخان کردووە.

هاوکات موختار مووسەوی پەرلەمانتاری عێراقی جەختی کرد: ئاستەنگنانەوە لە بەرامبەر ئیرادەی پەرلەمان و خەڵکی ئەو وڵاتە شکست دێنێ و خولی بەردەم شایەدی سەقامگیربوونی پێگەی هێزەکانی حەشدی شەعبی وەک کۆڵەکەیەکی بنەمایی لە پێکهاتەی ئەمنیی عێراق دەبێت.

