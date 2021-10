به‌پێی راپۆڕتی ئاژانسی هەواڵی مێهر ، رێوڕه‌سمی کۆتایی سی‌وهه‌شته‌مین فێستیڤاڵی نێونه‌ته‌وه‌یی کورته‌ فیلمی تاران به‌ڕێوه‌چوو.

هه‌ڵبژێردراوانی به‌شی کێبڕکێی سینه‌مای نێونه‌ته‌وه‌یی

باشترین فیلمی ئه‌زموونیی ئه‌م رووداوه‌ سینه‌ماییه‌ "دیاری کردنی پێناسه‌" Identification له‌ ده‌رهێنانی "ژان فرانسوا کامینز" Jean-François Comminges له‌ فه‌ره‌نسا ناسێندرا.

باشترین فیلمی ئه‌نیمه‌یشێن به‌ "پێ بنێ به‌ نێو رووباره‌وه‌" Step into the river له‌ ده‌رهێنانی "ما ویجیا" Ma Weijia به‌رهه‌می هاوبه‌شی چین و فه‌ره‌نسا پێشکه‌ش کرا.

هه‌روه‌ها "یاسر تالبی" خه‌ڵاتی باشترین به‌ڵگه‌فیلمی بۆ "به‌ ته‌نیا نامێنمه‌وه‌" I Will Not Be Alone له‌ ئێران وه‌رگرت.

خه‌ڵاتی باشترین فیلمی چیرۆکی به‌ "رۆژ، له‌وپه‌ڕی ژیانی ئاسایی رۆژانه‌یه‌" Beyond is the day له‌ ده‌رهێنانی "دامیان کوکۆر" Damian KOCUR له‌ پۆڵه‌ندا پێشکه‌ش کرا.

خه‌ڵاتی گه‌وره‌ی ئه‌م به‌شه‌ که‌ به‌ ئۆسکاری ساڵی 2022ی زایینی ده‌ناسێندرێت، به‌ کورته‌ فیلمی "که‌پسوول" له‌ ده‌رهێنانی "ئه‌میر په‌زیروفته‌" له‌ ئێران پێشکه‌ش کرا.

پێشکه‌ش کردنی مه‌دالیای ئیسفا (ایسفا)

ئه‌نجومه‌نی کورته‌ فیلمی ئێران ئیسفا (ایسفا) وێڕای رێزگرتن له‌ "دێ میدێل" و "ماشوم" مه‌دالیای ئیسفای به‌ "ویار" به‌رهه‌می "حورا ته‌باته‌بایی" پێشکه‌ش کرد.

هه‌ڵبژێردراوانی به‌شی کێبڕکێی سینه‌مای ئێران

خه‌ڵاتی باشترین ده‌نگی فیلم به‌ "ئه‌میر عاشق حوسێنی" و "زوهره‌ عه‌لی ئه‌کبه‌ری" بۆ فیلمی چیرۆکی "هرگز گاهی همیشه" واته‌ "هه‌رگیز، جاری وایه‌، هه‌میشه‌" پێشکه‌ش کرا.

خه‌ڵاتی باشترین مۆنتاژ به‌ "حوسێن جه‌مشید گه‌وهه‌ری" بۆ فیلمی چیرۆکی "آخرین لالایی در تهران" واته‌ "دوایین لای لایه‌ له‌ تاران" ‌پێشکه‌ش کرا.

خه‌ڵاتی باشترین وێنه‌هه‌ڵگرتنی فیلم به‌ "ئارمان فه‌یاز" بۆ فیلمی چیرۆکی "ارفاق" واته‌ "یارمه‌تی" پێشکه‌ش کرا.

خه‌ڵاتی باشترین سیناریۆی ده‌قی وه‌رگیراو به‌ "محه‌مه‌د وه‌حدانی" بۆ فیلمی چیرۆکی "آخرین لالایی در تهران" واته‌ "دوایین لای لایه‌ له‌ تاران" ‌پێشکه‌ش کرا.

خه‌ڵاتی باشترین سیناریۆی فیلم به‌ "شادی که‌ره‌م وێردی" بۆ فیلمی چیرۆکی "هرگز گاهی همیشه" واته‌ "هه‌رگیز، جاری وایه‌، هه‌میشه‌" پێشکه‌ش کرا.

دیپلۆمای شانازی باشترین دیزاین و داڕشتنی دیمه‌ن و جیلوه‌کانی بینراو به‌ "مێهدی شیرکه‌ت مه‌عسووم" بۆ فیلمی ئه‌نیمه‌یشێنی "گذشته" واته‌ "رابردوو" پێشکه‌ش کرا.

خه‌ڵاتی باشترین ده‌رهێنانی فیلمی ئه‌نیمه‌یشێن به‌ "حه‌مید محه‌مه‌دی" به‌ فیلمی "رابردوو" پێشکه‌ش کرا.

خه‌ڵاتی باشترین ده‌رهێنان له‌ به‌شی فیلمی ئه‌زموونی به‌ "عه‌رشیا زه‌ینعه‌لی" بۆ‌ فیلمی "چگونه منتظر گودو باشیم" واته "چۆن چاوه‌ڕوانی گۆدۆ بین" پێشکه‌ش کرا.

خه‌ڵاتی باشترین لێکۆڵینه‌وه‌ و توێژینه‌وه‌ له‌ فیلمی به‌ڵگه‌ییدا به‌ "ئه‌مین پاک په‌روه‌ر" بۆ به‌ڵگه‌ فیلمی "میر و مار" پێشکه‌ش کرا.

خه‌ڵاتی باشترین ده‌رهێنانی فیلمی به‌ڵگه‌یی به‌ "محه‌مه‌دباقر‌ شاهین" بۆ به‌ڵگه‌ فیلمی "صندلی" واته‌ "کورسی" پێشکه‌ش کرا.

دیپلۆمای شانازی باشترین دیزاین و داڕشتنی سه‌حنه‌ به‌ "رێحانه‌ ئیسماعیلیان" بۆ فیلمی چیرۆکی "مورس" پێشکه‌ش کرا.

دیپلۆمای شانازی باشترین ئه‌کته‌ر و ده‌ورگێڕی فیلم به‌ "بێهزاد ده‌ورانی" بۆ فیلمی چیرۆکی "زوزه‌" به‌خشرا.

خه‌ڵاتی باشترین ده‌رهێنان له‌ به‌شی چیرۆکی به‌ "رووناک جه‌عفه‌ری" بۆ فیلمی "مورس" پێشکه‌ش کرا.