  1. ئێران
AP ١٤٠٤ گەلاوێژ ٢٦ ٢١:٣٠

وردەکاری نوێ ئاگرکەوتنەوەکەی تاران

وتەبێژی ئیدارەی ئاگرکوژێنەوەی شارەوانی تاران وردەکاری نوێی ئاگرکەوتنەوەی کۆگای نەوت و ڕۆنی لە باشووری پایتەختی تاران ڕوون کردەوە.

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، جەلال مەلەکی، وتەبێژی ئیدارەی ئاگرکوژێنەوەی شارەوانی تاران لە وتووێژێکدا لەگەڵ مێهر، سەبارەت بە وردەکارییەکانی ئاگرکەوتنەوە لە کۆگایەکی نەوت و ڕۆن لە باشووری تاران وتی: هێزەکانی ١٠ بنکەی ئاگرکوژێنەوە لە کۆگای نەوت و ڕۆن و پاککەرەوە ئامادەبوون کە زیاتر لە چوار هەزار مەتر چوارگۆشەیە لە ناوچەکە و لە پاشنیوەڕۆی ئەمڕۆوە بەهۆی ئاگرەکەوە زیانێکی زۆری بەرکەوتووە”.

ئاماژەی بەوەشکرد: خۆشبەختانە تا ئێستا هیچ بریندار و زیانێکی گیانیمان نەبووە، تا ئێستاش لە چەند شوێنێکەوە ئاگرەکە خەریکە دەکوژێتەوە”.

مەلەکی وتی: شوێنەکە کە لە کەرتی تایبەتدایە، بەتەواوی گڕر گرتووە و لەگەڵ تیمەکانی ئاگرکوژێنەوە چەندین تانکەری ئاو و ئاگرکوژێنەوە و کەرەستەی دیکە گواستراونەتەوە”.

