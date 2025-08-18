187 قوتابخانەی نوێ لە کوردستان دەکرێتەوە

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، سەید فواد حسێنی ڕایگەیاند: لە دەوڵەتی چواردەهەمدا بواری پەروەردەی دەوڵەت گرینگایەتی زۆری پێدراوە و گەشەی دادپەروەری گرینگ و زەروورییە.



نابراو زیادی کرد: بۆ ئەمساڵ پەروەردە و بارهێنان ژمارەی 187 قەتابخانەی لە هەڵمەتێکدا چێ کرد و تا کۆتایی مانگی ڕەزبەر دەکرێنەوە و قوتابخانەی کانکسی و بەردیەکان وەلادەنرێن.



بەرپرسی گشتی پەروەردە و بارهێنانی کوردستان ڕاشیگەیاند: هەوڵ لەسەر ئەوەیە کە قوتابخانەی سەرووی 35 خوێندکار بگاتە ژێر ئەو ڕەقەمە.







