187 قوتابخانەی نوێ لە کوردستان دەکرێتەوە

بەرپرسی گشتی پەروەردە و بارهێنانی کوردستان وتی: 187 قوتابخانە لە درێژەی جێبەجێ کردنی هەڵمەتی چێ کردنی قوتابخانە لە بەشە جیاوازەکان تا کۆتایی مانگی ڕەزبەر لە پارێزگا دەکرێتەوە.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، سەید فواد حسێنی ڕایگەیاند: لە دەوڵەتی چواردەهەمدا بواری پەروەردەی دەوڵەت گرینگایەتی زۆری پێدراوە و گەشەی دادپەروەری گرینگ و زەروورییە.

نابراو زیادی کرد: بۆ ئەمساڵ پەروەردە و بارهێنان ژمارەی 187 قەتابخانەی لە هەڵمەتێکدا چێ کرد و تا کۆتایی مانگی ڕەزبەر دەکرێنەوە و قوتابخانەی کانکسی و بەردیەکان وەلادەنرێن.

بەرپرسی گشتی پەروەردە و بارهێنانی کوردستان ڕاشیگەیاند: هەوڵ لەسەر ئەوەیە کە قوتابخانەی سەرووی 35 خوێندکار بگاتە ژێر ئەو ڕەقەمە.



