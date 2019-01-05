  1. فەرهەنگ و هونەر
AP ١٣٩٧ بەفرانبار ١٥ ١٠:٢٢

پێشانگای کاریکاتێری ئه‌میر سوهه‌یلی له‌ سنه‌ کرایه‌وه‌

پێشانگای کاریکاتێری ئه‌میر سوهه‌یلی له‌ سنه‌ کرایه‌وه‌

پێشانگایه‌کی کاریکاتێر به‌ هۆی چله‌ی کۆچی دوایی هونه‌رمه‌ند ئه‌میر سوهه‌یلی له‌ سنه‌ کرایه‌وه‌.

به‌ ڕاپۆرتی ئاژانسی مێهر، دوێنێ هه‌ینی پێشانگایه‌کی کاریکاتێر  له‌ گه‌له‌ری هونه‌ری سنه‌ و به‌ به‌شداری ژماره‌یه‌ک له‌ هونه‌رمه‌ندان و لاینگرانی هونه‌ری کاریکاتێر کراوه‌ته‌وه‌.

له‌م پێشانگایه‌ زیاتر له‌ ۴۰ کاریکاتێری هونه‌رمه‌ندی کۆچ کردوو ئه‌میر سوهه‌میلی نمایش کراوه‌ و پێشانگاکه‌ تا کۆتایی ئه‌م حه‌فته‌ درێژه‌ی هه‌یه‌.

هه‌روه‌ها له‌ میانه‌ی کردنه‌وه‌ی ئه‌م پێشانگایه‌ پوستری یه‌که‌مین دووساڵانه‌ی نێونه‌ته‌وه‌یی کاریکاتێری ڕۆژنامه‌ و مێدیا کوردییه‌کان ڕوونوێنی کرا.

شایانی باسه‌ که‌ ئه‌میر سوهه‌یلی، سه‌رۆکی ئه‌نجومه‌نی کاریکاتێری کوردستان بوو، له‌ ساڵی ۱۳۶۲ له‌ سنه‌ له‌ دایک بووه‌ و له‌ بواری کاریکاتێر چه‌ندین خه‌ڵاتی ناوخۆی و جیهانی به‌ ده‌ست هێنابوو، به‌ڵام مانگی ڕابردوو به‌ هۆی ڕووداوێکی هاتوو چووه‌وه‌ گیانی له‌ ده‌ست دا.

News ID 24089

Tags

Your Comment

You are replying to: .
    • captcha

    10 هه‌واڵی هه‌ڵبژارده‌

    یادداشت

    دیمانە

    راپۆرت