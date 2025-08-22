هاویشتنی 3 مانگیلەی ئێرانی بۆ بۆشایی ئاسمان

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، حەسەن سالاریە، سەرۆکی ڕێکخراوی گەردوونی ئێران لە پێشکەوتنی بەرچاوی بەرنامە گەردوونییەکانی وڵات هەواڵی دا و وتی: مانگیلەی خەیام یەکێک لە مانگیلە چالاکەکانی ئێمەیە و جگە لە ئەوە، مانگیلەی خۆجەیی جۆراوجۆرمان لە بواری وێنەهەڵگری هەیە کە بەزوویی دەهاوێژرێن و یان لە قۆناغی داڕشتن و چێ کردنن.
ناوبراو بە جەخت لەسەر گرینگایەتی بەکارهێنانی هاوکاتی داتا مانگیلەییەکان بە ئاستی وردبینی جیاوازەوە وتی کە پێداویستی وڵات بە ئەو داتاگەلە زیادی کردووە و بە پێی پێشکەوتنی تەکنۆلۆژیا و بەرز بوونەوەی داواکاری، زەروورییە لە ماوەیەکی کورتدا داتای زیاترمان دەستبکەوێت تا بتوانین بەڕێوەبەرایەت باشترمان لە بوارە جیاوازەکان هەبێت.
سەرۆکی ڕێکخراوی گەردوونی ئێران وتی: مانگیلەکانی زەفەر، پایا و نموونەی دووهەمی کەوسەریش بەزوویی دەهاوێژرێن کە هەموویان دەستخستنی داتا وێنەیەکان ئاسان دەکەنەوە.
