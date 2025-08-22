داهاتی 2 ملیاردی و 320 ملیۆن دۆلاری ئەردۆغان لە نەوتی هەرێمی کوردستان

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، دێنیز یاوویەلماز جێگری پارتی کۆماری گەل(CHP) بە بڵاوکردنەوەی بەڵگگەلێکی فەرمی لە تۆڕی کۆمەڵایەتی ئیکسدا، ڕایگەیاند کە دەوڵەتی ئەردۆغان لە 21ی مەی 2014 تا 30ی سێپتامبێری 2018 لە بری گواستنەوەی نەوتی خاوی هەرێمی کوردستان لە ڕێگەی بۆریی نەوتی عێراق-تورکیاوە بۆ بەندەری جیهان، 2 ملیارد و 320 ملیۆن دۆلاری وەرگرتووە.

بە گوێرەی ئەو بەڵگانە، دەوڵەتی ئاکەپە بەشێک لەو داهاتەی گواستۆتەوە بۆ کۆمپانیای هێڵی بۆریی نەوتی تورکیا(بوتاش)، بەڵام چارەنووسی 1 ملیارد و 416 ملیۆن دپلاری ئەو داهاتە نادیارە.

دێنیز یاوویەلماز دەڵێ: ئەو داهاتە سەرەتا گواستراوەتەوە بۆ کۆمپانیای وزەی تورکیا(Turkish Energy Company (TEC)) کە ئاکپارتی لە دوورگەی جێرسی دایمەزراندووە و پاش ڕادەستکرانی تەنیا 904 ملیۆن دۆلاری بۆ ناوخۆی تورکیا و کۆمپانیای دەوڵەتیی هێڵی بۆریی نەوتی تورکیا(بوتاش)، پاشماوەکەی لە هەمان دوورگە لە چاڵاوی داراییەکانی ئەو پارتەدا بۆتە هەڵم و چی لێ نەماوە.

ئەوە لە کاتێکدایە کە بە گوێرەی جێگری جەهەپە، دادگەی نێودەوڵەتیش لە حوکمێکی فەرمیدا پشتڕاستی کردۆتەوە کە تورکیا بۆ گواستنەوەی نەوت لە هەرێمی کوردستانەوە، 1 ملیارد و 324 ملیارد دۆلار زیاتر لە نرخی یاسایی لە هەرێمی کوردستان پارەی وەرگرتووە و ئەنقەرە بڕیارە ئەو نرخە ڕادەستی دەوڵەتی ناوەندی عێراق بکاتەوە.