هێرشی تیرۆریستی لە باشووری ئێران پێنج شەهیدی لێکەوتەوە

لە ئاکامی هێرشێکی تیرۆریستی بۆ سەر هێزەکانی پۆلیس لە ئێرانشاری باشووری ئێران، پێنج هێزی پۆلیس شەهید بوون.

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر،

کاتژمێرێک لەمەوبەر ژمارەیەک توخمی تیرۆریستی لە ناحیەی دامان سەر بە شاری ئێرانشار هێرشیان کردە سەر دوو ئۆتۆمبێلی پۆلیس و لە ئەنجامدا پێنج پاسەوانی ئەمنی شەهید بوون.

