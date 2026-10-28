کوردستان یادی 306 شەهیدی منداڵ دەکاتەوە

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، حەمیدڕەزا گۆهەری لە وتووێژێکدا لەگەڵ پەیامنێری مێهر ڕایگەیاند: یەکەمین دیداری ٣٠٦ شەهیدی منداڵی پارێزگای کوردستان ڕۆژی سێشەممە ١٢ی ئەم مانگە بە ئامانجی یادکردنەوەی منداڵە شەهیدەکان بەڕێوە دەچێت.

گەوهەری زیاتر وتی: لەم دیدارەدا جگە لە ڕێزگرتن لە یادی 306 منداڵی شەهیدی کوردستان، یادی 120 شەهیدی قوتابخانەی میناب و منداڵە شەهیدەکانی غەززەش دەکرێتەوە.

بەڕێوەبەری گشتیی ناوەندی گەشەپێدانی هزریی منداڵان و تازەلاوانی کوردستان، بە ئاماژەدان بە گرنگیی زیندوو ڕاگرتنی یادی منداڵە شەهیدەکان، ڕایگەیاند: ئەم مەراسیمە دەرفەتێکە بۆ پێداچوونەوە بە نادادپەروەرییەکان و ستەم لێچوویی ئەو منداڵانەی کە گیانیان لەدەستداوە، هەروەها دەبێت یادەوەری و ناوەکانیان لە یادەوەری بەکۆمەڵی کۆمەڵگادا زیندوو بمێنێتەوە.