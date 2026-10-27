ڕێبەری ئێران جەختیان کرد: پەیڕەو کردنی مەرجەکانی ئێران بۆکۆتایی هاتنی شەڕ

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، سەرلەشکەر موحسین ڕەزایی سکرتێری ئەنجوومەنی باڵای ئاسایشی نەتەوەیی لەگەڵ ئایەتوڵڵا سەید موجتەبا خامنەیی ڕێبەری باڵای ئیسلامیی ئێران کۆبووەوە.

لەم دیدارەدا ئایەتوڵڵا سەید موجتەبا حوسێنی خامنەیی ئاماژەی بە ئەنجومەنی باڵای ئاسایشی نیشتمانی و سکرتاریەتەکەی کرد وەک “چوار ڕێیانی پلاندانان” بۆ کاروباری وڵات ناوی برد و جەختی لە کاریگەریی هاوبەشی چوار بواری “فەرهەنگ”، “سیاسەت”، “ئابووری” و “ئاسایش” و پێویستی هەبوونی وابەستەیی گونجاو بۆ بڕیاردان لە هەر بوارێکدا کردەوە.

ڕێبەری باڵای شۆڕش، هەبوونی نەخشەڕێگایەک لەسەر بنەمای وێنەیەکی تەواو لە هەر کردارێک – لە خاڵی دەستپێکەوە تا خاڵی کۆتایی – بە مەرجی پێشوەختە بۆ بڕیاردانی تۆکمە زانی.

پتەوکردنی یەکگرتوویی نیشتمانی و یەکڕیزی و متمانە بە یەکتر لە نێوان خەڵک و بەرپرسان، کەڵک وەرگرتن لە توانای دەستوور بەتایبەتی مادەی ١٧٦، بۆ هاوکاریکردنی سەرۆک و دەزگا جێبەجێکارەکان بۆ ئاسانکاری و خێراکردنی چارەسەرکردنی کێشەکانی وڵات، پاراستنی ئاسایشی نیشتمانی و ناوچەیی بە جێبەجێکردنی بەڕێوەبردنی گەرووی هورمز، هەروەها پتەوکردنی پەیوەندییە دووقۆڵییەکان لەگەڵ وڵاتانی دراوسێ لەسەر بنەمای بەردەوام و هاوبەشیی بەرژەوەندییەکان لەو بابەتانەی دیکە بوون کە لەم کۆبوونەوەیەدا باسیان لێکرا.

ڕێبەری باڵای ئێران بێ هیوایی دوژمنی بە یەکێک لە بەرهەمەکانی بەرخۆدانی نەتەوەیی زانی و جەختی لە زانیاری چالاک و کاتی خۆی بۆ درێژەدان بە ئامادەبوونی خەڵک لە بەرگری لە نیشتمان و نیزام و هەروەها بەدواداچوونی ماف و بەرژەوەندییەکانی نەتەوەی ئێران و بەرەی خۆڕاگری لە ڕێگەی جێبەجێکردنی ئەو مەرجانەی کە بەرپرسانی وڵات بە ئامانجی کۆتایی هێنان بە شەڕ و هەلومەرجی "نە شەڕ، نە ئاشتی" داینناوە.

لەم دیدارەدا سکرتێری ئەنجومەنی باڵای ئاسایشی نیشتمانی ڕاپۆرتێکی سەبارەت بە بارودۆخی وڵات لە بوارە جیاجیاکان و هەوڵە بەردەوامەکان پێشکەش کرد. دوکتور موحسین ڕەزایی لە ڕاپۆرتەکەیدا ڕایگەیاندووە کە پەیڕەوکردنی سیاسەتی ستراتژیکی کۆماری ئیسلامی لە " ڕێکخستن و ڕێکوپێکیی هەڵقوڵاوی خودی ناوچە" لە ڕیزی ئەو ڕێوشوێنانەیە کە لە لایەن سکرتاریەتی ئەنجومەنی باڵای ئاسایشی نیشتمانییەوە دەگیرێتەبەر.