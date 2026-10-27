  1. جیهان
AP ١٤٠٥ گەڵاڕێزان ٥ ٢٠:٢٥

دیداری پزشکیان لە گەڵ پووتین

دیداری پزشکیان لە گەڵ پووتین

سەرۆک کۆماری ئێران لەگەڵ سەرۆک کۆماری ڕووسیا لە موسکۆ دیدار وگفتوگۆی کرد.

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر،

پووتین لە کۆبوونەوەیەکدا لەگەڵ پزشکیان وتی: دروستکردنی وێستگەی ئەتۆمی بوشێهر لە ئێران بەردەوامە.

ئەمڕۆ سێشەممە، ڤلادیمێر پوتین، سەرۆک کۆماری ڕووسیا لە وتارێکدا دوای دیدار لەگەڵ مەسعوود پزشکیان لە کرێملین ڕایگەیاند: ڕووسیا هەموو بەڵێنەکانی سەبارەت بە پڕۆژەکان لە ئێران جێبەجێ دەکات. دروستکردنی وێستگەی ئەتۆمی بوشێهر لە ئێران لە ئارادایە.

پاشان سەرۆکی ڕووسیا درێژەی بە قسەکانی دا: لە دیدارێکی دوو قۆڵیدا لەگەڵ پزشکیان، باسم لە بارودۆخی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست (ڕۆژئاوای ئاسیا) کرد؛ پرسێک کە نیگەرانی لێدەکەوێتەوە. هیوادارین پێشهاتەکانی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بە ئاراستەیەکی ئەرێنیدا هەنگاو بنێن.

News ID 60694

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