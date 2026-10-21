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AP ١٤٠٥ ڕەزبەر ٢٩ ٠٧:٤٢

سپای پاسداران: ژێرخانی ئێران بکرێتە ئامانج حەوت کێبلی سەرەکی ئینترنت لە کەنداوی فارس دەپچڕین

سپای پاسداران: ژێرخانی ئێران بکرێتە ئامانج حەوت کێبلی سەرەکی ئینترنت لە کەنداوی فارس دەپچڕین

جێگری سیاسی سپای پاسداران ڕوونیکردەوە: “ئەگەر ژێرخانی ئێمە بکرێتە ئامانج، ئەوا کێبڵەکانی ئینتەرنێت لە گەرووی هورمز دەکرێنە ئامانج.”

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، سەردار یەدوڵڵا جەوانی، جێگری سیاسی سپای پاسداران لە چاوپێکەوتنێکدا لەگەڵ تۆڕی ئەلعالەم وتی: کۆماری ئیسلامی لە قۆناغی بەرگریدا ئاستێکی زۆر باشی پێشکەش کرد و دوژمنی ئەمریکی- زایۆنیستی تووشی شکستێک بوو کە هەرگیز بە خەیاڵیدا نەهاتبوو، بەڵام بەو پێیەی کە دوژمنەکانمان قورسە شکست قبووڵ بکەن، کردەوەکانی کۆماری ئیسلامی زیرەک و هەندێکجاریش هێرشبەرانە دەبێت.

جێگری سیاسیی سپای پاسداران زیادی کرد: هۆکاری گۆڕینی ستراتیژێکی لەو شێوەیە بۆ فۆرمێکی هێرشبەرانە و گرتنەبەری هەنگاوێک کە بتوانێت ڕێگریمان زیاتر بکات، لەبەر ئەوەیە کە ئەمریکا بۆ هەمیشە بیرۆکەی دەستدرێژی لە سەری خۆی دەردەکات لەناو دەچێت، و ئەم بنکانە لە داهاتوویەکی دووردا دەتوانرێت لەناوببرێن.

سەردار جوانی باسی لە ئەگەری بەئامانجگرتنی کێبڵەکانی ئینتەرنێت لە گەرووی هورمز کرد: ئەمریکییەکان و هاوپەیمانەکانیان سەرمایەیەکی زۆریان هەیە، و ئەگەر بیانەوێت زیان بە ژێرخانی ئێمە بگەیەنن، ئاساییە کۆماری ئیسلامی هەموو هێزی خۆی بەکاربهێنێت و بە ئاسانی سەرمایە و سەروەت و سامانەکانیان لەناو ببات، لەوانەش کێبڵی ئینتەرنێت - حەوت کێبڵی گرنگ کە لەژێر ئاوی گەرووی هورمزدا تێدەپەڕن - و بە دڵنیاییەوە دەتوانێت زیانێکی گەورە بە ئەمریکا و و هاوپەیمانە ناوچەییەکانی بگەینێت.

News ID 60647

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