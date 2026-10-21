سپای پاسداران: ژێرخانی ئێران بکرێتە ئامانج حەوت کێبلی سەرەکی ئینترنت لە کەنداوی فارس دەپچڕین

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، سەردار یەدوڵڵا جەوانی، جێگری سیاسی سپای پاسداران لە چاوپێکەوتنێکدا لەگەڵ تۆڕی ئەلعالەم وتی: کۆماری ئیسلامی لە قۆناغی بەرگریدا ئاستێکی زۆر باشی پێشکەش کرد و دوژمنی ئەمریکی- زایۆنیستی تووشی شکستێک بوو کە هەرگیز بە خەیاڵیدا نەهاتبوو، بەڵام بەو پێیەی کە دوژمنەکانمان قورسە شکست قبووڵ بکەن، کردەوەکانی کۆماری ئیسلامی زیرەک و هەندێکجاریش هێرشبەرانە دەبێت.

جێگری سیاسیی سپای پاسداران زیادی کرد: هۆکاری گۆڕینی ستراتیژێکی لەو شێوەیە بۆ فۆرمێکی هێرشبەرانە و گرتنەبەری هەنگاوێک کە بتوانێت ڕێگریمان زیاتر بکات، لەبەر ئەوەیە کە ئەمریکا بۆ هەمیشە بیرۆکەی دەستدرێژی لە سەری خۆی دەردەکات لەناو دەچێت، و ئەم بنکانە لە داهاتوویەکی دووردا دەتوانرێت لەناوببرێن.

سەردار جوانی باسی لە ئەگەری بەئامانجگرتنی کێبڵەکانی ئینتەرنێت لە گەرووی هورمز کرد: ئەمریکییەکان و هاوپەیمانەکانیان سەرمایەیەکی زۆریان هەیە، و ئەگەر بیانەوێت زیان بە ژێرخانی ئێمە بگەیەنن، ئاساییە کۆماری ئیسلامی هەموو هێزی خۆی بەکاربهێنێت و بە ئاسانی سەرمایە و سەروەت و سامانەکانیان لەناو ببات، لەوانەش کێبڵی ئینتەرنێت - حەوت کێبڵی گرنگ کە لەژێر ئاوی گەرووی هورمزدا تێدەپەڕن - و بە دڵنیاییەوە دەتوانێت زیانێکی گەورە بە ئەمریکا و و هاوپەیمانە ناوچەییەکانی بگەینێت.