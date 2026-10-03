  1. عێراق و هەرێمی کوردستان
AP ١٤٠٥ ڕەزبەر ١١ ١٩:٣١

هادی عامری: ئێران و عێراق لەیەکتر جیا ناکرێنەوە

هادی عامری: ئێران و عێراق لەیەکتر جیا ناکرێنەوە

سەرۆکی ڕێکخراوی بەدر ڕایگەیاند کە ئێران و عێراق لەیەکتر جیا ناکرێنەوە.

هادی عامری سەرۆکی ڕێکخراوی بەدر ڕایگەیاند، دوای ئەوەی حکومەتی عێراق ڕێککەوتنێکی ڕاگەیاند کە ڕێگە بە هێڵە ئاسمانییەکانی ئێران دەدات ڕۆژانە 40 گەشت ئەنجام بدەن، هەوڵەکانی عەلی زەیدی سەرۆک وەزیرانی عێراقی بەرز نرخاند، کە بووە هۆی دەستپێکردنەوەی گەشتە ئاسمانییەکانی ئێران بۆ فڕۆکەخانەی نەجەف.

لە ڕاگەیەندراوەکەدا هاتووە: جەخت لەوە دەکەینەوە کە ڕێبازی عێراق لەسەر بنەمای هاوپشتی و پەیوەندییە مێژووییەکانە کە گەلی عێراق و ئێران دەبەستێتەوە؛ پەیوەندییەکان کە لەسەر پردی لەمێژینە بنیات نراون و هەرگیز ناشکێن، ئێران و عێراق ناتوانرێت لە یەکتر جیابکرێنەوە.

News ID 60541

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