  1. ئێران
AP ١٤٠٥ ڕەزبەر ١١ ١٤:٤٣

دەستڕێژی گولە لە بەردەم دادگای مەهاباد

دەستڕێژی گولە لە بەردەم دادگای مەهاباد

چەند خولەکێک پێش ڕووداوەکە، دوای دەمەقاڵەی زارەکی لە نێوان چەند ژنێکدا تەقەیەک لە بەردەم بینای دادپەروەری پارێزگای مەهاباد ڕوویدا و دواتر هاتنە ژوورەوەی پیاوێک کە بە دەمانچەی دەستی چەکدار بوو و تەقەی بەو دەمانچەیە کرد. .

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، چەند خولەکێک پێش ڕووداوەکە، دوای دەمەقاڵەی زارەکی لە نێوان چەند ژنێکدا، تەقەیەک لە بەردەم بینای دادپەروەری پارێزگای مەهاباد ڕوویدا و دواتر هاتنە ژوورەوەی پیاوێکی چەکدار بە دەمانچەی دەستی و تەقەی دەمانچە.

لە کاتی دەمەقاڵە زارەکییەکەدا، پیاوێک کە دەمانچەیەکی بەدەستەوە بوو، نزیک بووەوە لە ژنەکان و تەقەی کرد. تا ئێستا وردەکاری وردی چۆنیەتی ڕوودانی ڕووداوەکە و ڕادەیی دیاری نەکراوە.

دوابەدوای تەقەکردنەکە هێزەکانی ڕزگارکردن و فریاکەوتن و ئەمنی بەخێرایی گەیشتنە شوێنی ڕووداوەکە و ڕێوشوێنی پێویستیان گرتەبەر بۆ چارەسەرکردنی دۆخی قوربانییەکان و گەڕاندنەوەی و ئاسایش.

News ID 60540

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