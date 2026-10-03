دەستڕێژی گولە لە بەردەم دادگای مەهاباد

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، چەند خولەکێک پێش ڕووداوەکە، دوای دەمەقاڵەی زارەکی لە نێوان چەند ژنێکدا، تەقەیەک لە بەردەم بینای دادپەروەری پارێزگای مەهاباد ڕوویدا و دواتر هاتنە ژوورەوەی پیاوێکی چەکدار بە دەمانچەی دەستی و تەقەی دەمانچە.

لە کاتی دەمەقاڵە زارەکییەکەدا، پیاوێک کە دەمانچەیەکی بەدەستەوە بوو، نزیک بووەوە لە ژنەکان و تەقەی کرد. تا ئێستا وردەکاری وردی چۆنیەتی ڕوودانی ڕووداوەکە و ڕادەیی دیاری نەکراوە.

دوابەدوای تەقەکردنەکە هێزەکانی ڕزگارکردن و فریاکەوتن و ئەمنی بەخێرایی گەیشتنە شوێنی ڕووداوەکە و ڕێوشوێنی پێویستیان گرتەبەر بۆ چارەسەرکردنی دۆخی قوربانییەکان و گەڕاندنەوەی و ئاسایش.