هەڕەشەی سکرتێری ئەنجومەنی باڵای ئاسایشی نەتەوەیی ئێران لە هۆکارانی شەهادەتی ئایەتوڵا خامنەیی

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، دەزگای ڕاگەیاندنی ئەنجومەنی باڵای ئاسایشی نەتەوەیی لە سەروبەندی ڕێوڕەسمی پرسەی ڕێبەری شۆڕشگێڕی شەهید، پەیامی ئەنجومەنی بڵاو کردەوە کە بەم شێوەیەی خوارەوەیە:



مشت گرێ کراوی سەرکردەی شەهید لە ساتەوەختی شەهادەتدا، هێمایەکی هەمیشەیی دوکتورینی ئاسایشی نەتەوەییمانە.



دۆسیەی تۆڵەسەندنەوەی خوێنی بێتاوانی خامنەیی مەزن و شەهیدانی ستەملێکراوی ئێران ئاشکرایە و ئەنجامدەر و ئەنجامدەرانی ئەو تاوانانە لە کاتی خۆیدا لەلایەن " کەسە ساڵحەکانەوە سزا دەدرێن و ئەمەش زۆر درەنگ نابێت.