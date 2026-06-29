  1. عێراق و هەرێمی کوردستان
AP ١٤٠٥ پووشپەڕ ٨ ١٩:١٤

سەرۆک وەزیرانی عێراق هەواڵی گرینگ سەبارەت بە کشانەوەی ئەمریکا بڵاو دەکاتەوە

سەرۆک وەزیرانی عێراق هەواڵی گرینگ سەبارەت بە کشانەوەی ئەمریکا بڵاو دەکاتەوە

سەرۆکوەزیرانی عێراق ڕایگەیاند: دوای 3 مانگ هاوپەیمانی ئەمریکا بەتەواوی لە عێراق دەکشێتەوە.

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، عەلی ئەلزەیدی لە دیدارێکدا لەگەڵ هەندێک لە باڵیۆزی وڵاتانی یەکێتی ئەوروپا ڕایگەیاند: ئەمریکا بە تەواوەتی عێراق بەجێدێڵێت.
وتیشی: هێزەکانی هاوپەیمانی بەناو دژە داعش بە سەرۆکایەتی ئەمریکا تا کۆتایی مانگی ئەیلولی داهاتوو (29ی تشرینی یەکەم) بە تەواوی لە عێراق دەکشێنەوە.

News ID 59835

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