یاداشتی لێکتێگەیشتنی نێوان کۆماری ئیسلامی ئێران و ئەمریکا

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر،

ئەم بڕگانەی خوارەوە لە یادداشتی لێکتێگەیشتنی ئێران و ئەمریکا هەیە.

1- کۆماری ئیسلامی ئێران و ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمەریکا لەگەڵ هاوپەیمانەکانیان لە شەڕی ئێستادا، بە واژۆکردنی ئەم یاداشتنامەی لێکتێگەیشتنە، کۆتایی هاتنی دەستبەجێ و هەمیشەیی بۆ شەڕ لە هەموو بەرەکان بە لوبنانەوە ڕادەگەیەنن و بەڵێن دەدەن کە خۆیان لە گرتنەبەری هەر هەنگاوێکی دوژمنکارانە لە دژی یەکتر بەدوور بگرن و خۆیان لە هەڕەشە یان بەکارهێنانی هێز لە دژی یەکتر بەدوور بگرن.

ڕێککەوتنی کۆتایی بڕگەکانی ئەم مادەیە و بڕگەکانی تر پشتڕاست دەکاتەوە.

2- کۆماری ئیسلامی ئێران و ئەمریکا بەڵێن دەدەن کە ڕێز لە سەروەری و یەکپارچەیی خاکی یەکتر بگرن و خۆیان لە دەستوەردان لە کاروباری ناوخۆی یەکتر بەدوور بگرن.

3- کۆماری ئیسلامی ئێران و ئەمریکا بەڵێن دەدەن کە لە ماوەی 60 ڕۆژدا دانوستان و گەیشتن بە ڕێککەوتنی کۆتایی، کە ڕەنگە بە ڕێککەوتنی هاوبەش درێژ بکرێتەوە.

4 — هاتوچۆی کەشتیەکان هاوتەریب بێت لەگەڵ قەبارەی پێش جەنگی کۆماری ئیسلامی ئێران. هەروەها ئەمریکا بەڵێن دەدات لە ماوەی ٣٠ ڕۆژدا لە دوای ڕێککەوتنی کۆتایی هێزەکانی لە ناوچەکانی دەوروبەری بکشێنێتەوە.

5- کۆماری ئیسلامی ئێران بە لەبەرچاوگرتنی پێویستی ئێران بۆ لابردنی ئاستەنگە تەکنیکیەکان و پاککردنەوەی مینەکان، دەستبەجێ دەست بە ڕێوشوێنەکان دەکات لەگەڵ واژۆکردنی ئەم یاداشتنامەی لێکتێگەیشتنە بۆ دڵنیابوون لەوەی کە گواستنەوەی کەشتییە بازرگانییەکان لە کەنداوی فارسەوە بۆ دەریای عومان و بەپێچەوانەشەوە بگەڕێتەوە بۆ قەبارەی پێش جەنگ لە ماوەی 30 ڕۆژدا.

6- ئەمریکا بەڵێن دەدات بە هاوکاری لەگەڵ هاوبەشە ناوچەییەکانی، پلانێکی هەمەلایەنە و ڕێککەوتنی هاوبەش بۆ ئاوەدانکردنەوە و گەشەپێدانی ئابووری کۆماری ئیسلامی ئێران، بە گەرەنتی دارایی لانیکەم 300 ملیار دۆلار پەرەپێبدات. میکانیزمی جێبەجێکردنی ئەم پلانە لە ماوەی ٦٠ ڕۆژدا وەک بەشێک لە ڕێککەوتنی کۆتایی دادەڕێژرێت.

7- ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا پابەندە بە کۆتاییهێنان بە، بەپێی خشتەیەک کە لە چوارچێوەی ڕێککەوتنی کۆتاییدا ڕێککەوتنی لەسەر دەکرێت، هەموو جۆرەکانی سزاکان کە ئێستا بەسەر کۆماری ئیسلامی ئێراندا سەپێنراون، لەوانەش بڕیارنامەکانی ئەنجومەنی ئاسایشی نەتەوە یەکگرتووەکان و دەستەی بەڕێوەبەرانی ئاژانس، و هەموو سزا تاکلایەنەکانی ئەمریکا (هەم سەرەتایی و لاوەکی).

٨- کۆماری ئیسلامی ئێران دووپاتی دەکاتەوە کە هەرگیز چەکی ئەتۆمی دروست ناکات. کۆماری ئیسلامی ئێران و ئەمریکا کۆکن لەسەر ئەوەی کە چارەنووسی مادەی پیتێنراو و بابەتی دیکەی پەیوەندیدار بە ئەتۆمی کە لایەنەکان لەسەری ڕێککەوتوون، لەوانەش پێداویستییە ئەتۆمییەکانی ئێران، لە ڕێککەوتنی کۆتاییدا بەپێی پێویست چارەسەر دەکرێت؛ ڕێککەوتنی کۆتایی بڕگەکانی ئەم مادەیە پشتڕاست دەکاتەوە.

9- کۆماری ئیسلامی ئێران و ئەمریکا ڕێککەوتن لەسەر پاراستنی دۆخی ئێستا تا گەیشتن بە ڕێککەوتنی کۆتایی: ئێران دۆخی ئێستا لەسەر بەرنامە ئەتۆمیەکەی دەپارێزێت، ئەمریکاش سزای نوێ بەسەر ئێراندا ناسەپێنێت و هێزەکانی لە ناوچەکە زیاد ناکات.

10- ئەمریکا بەڵێن دەدات کە دەستبەجێ لەگەڵ واژۆکردنی ئەم یاداشتنامەیە و تا بەرواری هەڵگرتنی سزاکان، وەزارەتی گەنجینەی ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا، دەستبەرداربوون لە هەناردەکردنی نەوتی خاوی ئێران، بەرهەمە پترۆکیمیاییەکان و وەرگیراوەکانیان و هەموو خزمەتگوزارییە پەیوەندیدارەکان، لەوانەش بانکی، بیمە، گواستنەوە و هاوشێوەکانیان دەردەکات.

١١- ئەمریکا بەڵێن دەدات کە بە مەرجی پێشکەوتنی دانوستانەکان بەرەو ڕێککەوتنی کۆتایی، پارە و سەروەت و سامانی بەستوو یان سنووردارکراوی کۆماری ئیسلامی ئێران ئازاد بکرێن و بە تەواوی بخرێنە بەردەستی ئێران. ئەم جۆرە پارانە، چ لە حیسابی سەرەکیدا بێت یان بگوازرێنەوە، بۆ هەر پارەدانێک بە سوودمەندی کۆتایی کە بانکی ناوەندی کۆماری ئیسلامی ئێران دیاریی کردووە بەکاردەهێنرێن و بە تەواوی بەردەست دەبن بۆ بەکارهێنان. ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا بەڵێن دەدات هەموو مۆڵەتی پێویست بەو پێیە دەربکات.

12- کۆماری ئیسلامیی ئێران و ئامریکا کۆکن لەسەر ئەوەی میکانیزمێکی جێبەجێکردن بۆ چاودێریکردنی سەرکەوتووانە و پابەندبوونی داهاتوو بە ڕێککەوتنی کۆتایی دادەمەزرێنرێت.

١٣- دوابەدوای واژۆی ئەم یاداشتنامەی لێکتێگەیشتنە و دوای وەرگرتنی دڵنیایی پێویست سەبارەت بە دەستپێکردنی جێبەجێکردنی مادەکانی ٤، ٥، ١٠ و ١١ی ئەم یاداشتە لێکتێگەیشتنە و درێژەی جێبەجێکردنی ئەم هەنگاوانە، کۆماری ئیسلامی ئێران و ئەمریکا دەچنە دانوستان بۆ ڕێککەوتنی کۆتایی تەنیا لەسەر ئەو مادانەی کە ماونەتەوە.

14 - ڕێککەوتنی کۆتایی بە بڕیارنامەیەکی پابەندکەری ئەنجومەنی ئاسایشی نەتەوە یەکگرتووەکان پەسەند دەکرێت.