کات و شوێنی ڕێوڕەسمی بەخاکسپاردنی تەرمی ڕێبەری شەهیدی ئێران ڕاگەیێندرا

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، شەممە، ١٣ی پووشپەڕ و یەکشەممە، ١٤ی پووشپەڕی ١٤٠٥، کە هاوتایە لەگەڵ ١٩ و ٢٠ی موحەڕەم: ڕێوڕەسمی ماڵئاوایی لە تەرمی پیرۆزی ڕێبەری شەهیدی ئێران لە مەزارگەی ئیمام خومەینی لە تاران بەڕێوەدەچێت.
دووشەممە، ١٥ی پووشپەڕی ١٤٠٥، کە هاوتایە لەگەڵ ٢١ی موحەڕەم: ڕێوڕەسمی پرسە لە تاران.
سێشەممە، ١٦ی پووشپەڕی ١٤٠٥، کە هاوتایە لەگەڵ ٢٢ی موحەڕەم: ڕێوڕەسمی پرسە لە شاری قوم .
پێنجشەممە ١٨ی پووشپەڕی ساڵی ١٤٠٥ کە هاوتایە لەگەڵ ٢٤ی موحەڕەم و شەوی شەهیدبوونی ئیمام سەجاد : ڕێوڕەسمی پرسە لە مەشهەدی پیرۆز و ناشتنی لە مەزارگەی ئیمام ڕەزا (درودی خوای لەسەر بێت).
زانیاری زیاتر لەسەر ئەم ڕێوڕەسمە دواتر بڵاو دەکرێتەوە.
Your Comment