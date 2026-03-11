مووشەکەکانی ئێران ناوەندێکی هەستیاری ئیسڕائیلی کردە ئامانج

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، بلومبێرگ بە پشت بەستن بە سەرچاوەکان رایگەیاند کە ئەمریکا لە ماوەی شەڕ لەگەڵ ئێران لانی کەم 11 درۆنی ئیم کیو 9ی لە کیس چووە.

بە وتەی بەرپرسانی ئەمریکایی تێجووی گشتی ئەم درۆنانە زیاتر لە 330 میلیۆن دۆلارە.

ئەم درۆنانە بۆ راسپاردەیی سیخوڕی، چاودێری و ناسینەوە و هەروەها ئۆپراسیۆنی ڕێک و ورد بەکار دەهێنرێت.

هێزە چەکدارەکانی ئێران ڕایگەیاند کە سیستەمە پەدافەندییەکانی سپا و ئەرتەش تا ئێستا 102 درۆنی پێشکەوتووی دوژمنی ئەمریکایی زایۆنیستی لە جۆرەکان داخران.

وێب اسیتی عێبری حەدشووت ئانلاین بە بڵاوکردنەوەی فیلمێک ڕایگەناند کە مووشەکێکی باڵستیکی ئێران شەوی ڕابردوو دای لە ناوچەیەکی گرینگی ئیسڕائیل.