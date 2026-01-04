لێدونی سەرۆکی ئەرکانی هێزە چەکدارەکانی ئێران سەبارەت بە ئاژاوەچییەکان

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، سەردار عەبدوڵڕەحیم مووسەوی، سەرۆکی ئەرکانی هێزە چەکدارەکان لە کۆبوونەوەی فەرماندەکانی پۆلیسی ئێران وتی: سەرنجی ئەمریکا و ڕژێمی زایۆنی لەسەر دروستکردنی ئاژاوەگێڕانە بە کەڵک وەرگرتن لە ئامرازەکانی شەڕی نەرم بۆ قەرەبووکردنەوەی شکستی شەڕی سەپێنراوی ١٢ ڕۆژە.

ناوبراو درێژەی بە قسەکانی دا: کاتێک ئەمریکا و ڕژێمی زایۆنی نائومێد بوون و تووشی شکستێکی گەورە بوون لە لەشکرکێشی بێ ئاکام لە شەڕی سەپێنراوی ١٢ ڕۆژەدا، بە کەڵک وەرگرتن لە ئامرازەکانی شەڕی نەرم و گوشاری ئابووری بۆ دروستکردنی نائەمنی و ئاژاوەگێڕی لە وڵاتدا بۆ قەرەبووکردنەوەی شکستەکەیان، پلانێکیان خستە بەرنامەی کارەوە.

سەرۆکی ئەرکانی هێزە چەکدارەکان ڕایگەیاند: کاتێک ژمارەیەک بازرگان و کاسبکڵری بازاڕ ناڕەزایەتیان بە حەق و ڕەوا دەربڕی بۆ سەقامگیرکردنی نرخی ئاڵوگۆڕ و باشترکردنی بازرگانی، دوژمن بەپەلە و بە جۆش و خرۆشەوە کەسی تێکدەری ڕاهێنراوی هێنا بۆ تێکدانی ئاسایش و ئارامی خەڵک و دروستکردنی پشێوی.

سەردار مووسەوی ڕایگەیاند: بەڵام خۆشبەختانە نەتەوەی هۆشیاری دوژمن بە خێرایی ڕیزەکانی خۆی لە ئاژاوەگێڕ و تێکدەران جیاکردەوە. سەرۆکی ئەرکانی هێزە چەکدارەکان جەختی لەوە کردەوە: بە هاوکاری خەڵک ئاژاوەگێڕەکان لە شوێنی خۆیان دادەنرێن.