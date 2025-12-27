ئێران سبەینێ سێ مانگیلەی پێشکەوتوو ڕەوانەی گەردوون دەکات

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، حەسەن سالارییە جێگری وەزیری پەیوەندی و تەکنۆلۆژیای زانیاری و سەرۆکی ڕێکخراوی گەردوونیی ئێران لە ئامادەکاریی مانگیلەی پارسی 2 بۆ هاویشتنە گەردوون هەواڵی دا و وتی: مانگیلەکانی زەفەری 2 و پایاش کە هەر دوویان تاقیکاری و لێکدانەوەیان بۆ کراوە، بەیانی (یەکشەممە 7ی بەفرانبار) بە لانچێری دەرەوەیی ڕەوانەی گەردوون دەکرێن.

وتیشی: لەم هەنگاوەدا تەرکیزمان لەسەر گەشەی کەپسوولگەلی توێژینەوەیی بە توانای گەڕانەوەیی و کۆنتڕۆڵ و ڕێنوێنیی وردبینانەیە و ئەم کارە بە جۆرێک تاقیکاریی گەردوونی بۆ ئەنجامدانی تاقیکاریی ژێر سووڕگەیی و سووڕگەیی لە بواری ژیان لە گەردوون و توێژینەوەی کاریگەریی تیشکەکان و گۆڕانکاریی گەرمان و گوشار و هتد، لەسەر جۆرەکانی بوونەرەی دێتە ئەژمار.

سالارییە بە ئاماژە بە پێشکەوتنەکان لە بابەتی ناردن و گەڕاندنەوەی کەپسولەکان لە دوای ساڵی 1402ی هەتاوی بە ناردنی کەپسولی 500 کیلۆگرامی، جەختی کرد: لە کۆتایی ساڵی ڕابردوو و لە سەرەتای ئەمساڵدا هاوکاریی باشمان لەگەڵ چین لە پڕۆژەی چانگی 8دا دەست پێکردووە کە ڕەوتی داڕشتنی کۆتایی پێهاتووە و چێکردنی نمونەی ئەندازیاریی بەزوویی دەست پێدەکات.