ئێران سبەینێ سێ مانگیلەی پێشکەوتوو ڕەوانەی گەردوون دەکات

سەرۆکی ڕێکخراوی گەردوونیی ئێران بە ئاماژە بە پێشکەوتنەکان لەبابەتی ناردنی کەپسولی گەڕانەوەیی بۆ گەردوون، لە ئامادەکاری بۆ هاویشتنی چەندین مانگیلەی نوێ بە لانچێری دەرەوەیی هەواڵی دا.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، حەسەن سالارییە جێگری وەزیری پەیوەندی و تەکنۆلۆژیای زانیاری و سەرۆکی ڕێکخراوی گەردوونیی ئێران لە ئامادەکاریی مانگیلەی پارسی 2 بۆ هاویشتنە گەردوون هەواڵی دا و وتی: مانگیلەکانی زەفەری 2 و پایاش کە هەر دوویان تاقیکاری و لێکدانەوەیان بۆ کراوە، بەیانی (یەکشەممە 7ی بەفرانبار) بە لانچێری دەرەوەیی ڕەوانەی گەردوون دەکرێن.

وتیشی: لەم هەنگاوەدا تەرکیزمان لەسەر گەشەی کەپسوولگەلی توێژینەوەیی بە توانای گەڕانەوەیی و کۆنتڕۆڵ و ڕێنوێنیی وردبینانەیە و ئەم کارە بە جۆرێک تاقیکاریی گەردوونی بۆ ئەنجامدانی تاقیکاریی ژێر سووڕگەیی و سووڕگەیی لە بواری ژیان لە گەردوون و توێژینەوەی کاریگەریی تیشکەکان و گۆڕانکاریی گەرمان و گوشار و هتد، لەسەر جۆرەکانی بوونەرەی دێتە ئەژمار.

سالارییە بە ئاماژە بە پێشکەوتنەکان لە بابەتی ناردن و گەڕاندنەوەی کەپسولەکان لە دوای ساڵی 1402ی هەتاوی بە ناردنی کەپسولی 500 کیلۆگرامی، جەختی کرد: لە کۆتایی ساڵی ڕابردوو و لە سەرەتای ئەمساڵدا هاوکاریی باشمان لەگەڵ چین لە پڕۆژەی چانگی 8دا دەست پێکردووە کە ڕەوتی داڕشتنی کۆتایی پێهاتووە و چێکردنی نمونەی ئەندازیاریی بەزوویی دەست پێدەکات.

