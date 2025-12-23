وەڵامی ئێران بۆ نوێنەری ئەمریکا لە نەتەوە یەکگرتووەکان

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، لە کۆبوونەوەی ئەنجومەنی ئاسایشی نەتەوەیەکگرتووەکان سەبارەت بە سناپبەک و پرسی گەمارۆکانی سەر ئێران وتی: پێشوازی لە هەر دانوستانێکی دادپەروەرانە و مانادار دەکەین.

ئیرەوانی ڕایگەیاند: پێداگری لەسەر سیاسەتی بەناو "پیتاندنی سفر" بەتەواوی پێچەوانەی یاسایە.

ڕاشیگەیاند: ئەمریکییەکان بەدوای دانوستانێکی دادپەروەرانەدا نین.

ئیرەوانی وتی: ئەمریکییەکان بەنیازن مەبەستی پێشوەختە دیاریکراوی خۆیان بەسەر ئێراندا بسەپێنن.

جەخەیشی کرد کە ئێران ڕێگە نادات لە گۆڕەپانی نێودەوڵەتیدا باجی لێبسێنن.

هەروەها نوێنەری ئێران وتی: دەبێ ئەمریکا و وڵاتانی ئەورووپی هەنگاو بنێنن بۆ بەدیهاتنی متمانە.