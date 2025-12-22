  1. عێراق و هەرێمی کوردستان
AP ١٤٠٤ بەفرانبار ١ ١٨:١٠

ئەنجامی کۆبوونەوەی سوننەکان بۆ دیاری‌کردنی سەرۆک پەرلەمانی عێراق

ئەنجامی کۆبوونەوەی سوننەکان بۆ دیاری‌کردنی سەرۆک پەرلەمانی عێراق

سیاسەتوانانی بەرجستەی سوننەی عێراق بە بڵاوکردنەوەی پۆستێک لە تۆڕی کۆمەڵایەتی ئیکسدا، باسی لە کۆبوونەوەی ئەنجومەنی سیاسی نیشتمانی حزبە سوننەکانی عێراق لە ماڵی سەرۆکی هاوپەیمانی حەسمولوەتەنی بۆ دیاری‌کردنی بەربژێرانی پۆستی سەرۆک پەرلەمانی عێراق کرد.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، مەشعان جەبووری، لە پۆستەدا بە ئاماژە بە ڕێوەچوونی کۆبوونەوەی شەوی ڕابردوو (یەکشەممە 30ی سەرماوەز)ی ئەنجومەنی سیاسی نیشتمانی عێراق لە ماڵی سابت عەباسی سەرۆکی هاوپەیمانی حەسمولوەتەنی، بەبێ ڕێککەوتن بۆ دیاری‌کردنی بەربژێری سەرۆک پەرلەمانی عێراق بێ ئەنجام ما.

بە گوێرەی جەبووری، محمەد حەلبووسی سەرۆکی حزبی تەقەدوم، بەبێ بەهادان بە ڕێککەوتنی دیاری‌کرانی دوو بەربژێر بۆ سەرۆکایەتی پەرلەمانی عێراق، پێداگربوو لە هەڵبژاردرانی خۆی وەک تاقە بەربژێری ئەو پۆستە، هەر بۆیە بڕیاری یەکلایی بۆ دیاری‌کرانی بەربژێری پۆستی سەرۆک پەرلەمانی خرایە ڕۆژی سێ‌شەممە و پێدەچێت کە حەلبيووسی ناچار بێت جێگرەوەیەک لەجیاتی خۆی دابنێت، چونکە دەزانێت لە ڕکابەریی لەگەڵ موسەنا سامەرایی دەبەزێت.

News ID 57977

Tags

Your Comment

You are replying to: .
    • captcha

    10 هه‌واڵی هه‌ڵبژارده‌

    یادداشت

    دیمانە

    راپۆرت