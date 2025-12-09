  1. عێراق و هەرێمی کوردستان
بژاردەی سەرەکی سەرۆک وەزیرانی عێراق لە زمان سەرچاوەیەکی ئاگادار

بژاردەی سەرەکی سەرۆک وەزیرانی عێراق لە زمان سەرچاوەیەکی ئاگادار

سەرچاوەیەکی نزیک لە هاوپەیمانی چوارچێوەی هەماهەنگی دوایین پێشهاتەکانی پرۆسەی هەڵبژاردنی سەرۆک وەزیرانی عێراقی ڕاگەیاند.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، سەرچاوەیەکی نزیک لە هاوپەیمانی چوارچێوەی هەماهەنگی ڕایگەیاند کە پڕۆسەی ڕاوێژکاری ناوخۆیی لەم هاوپەیمانییە بۆ هەڵبژاردنی سەرۆک وەزیران وەک هەمیشە بەردەوامە.

ئاماژەی بەوەشکرد: بەپێی میکانیزمی هەڵبژاردنی سەرۆک وەزیران، مافی کاندیدکردن بەو گرووپانە دەدرێت کە زیاتر لە 25 کورسییان هەیە، ئەوانیش هاوپەیمانی ئاوەدانکردنەوە و گەشەپێدان و حکومەتی یاسا و کوتلەی سادقون بە سەرۆکایەتی قەیس خەزعەلی.

ئەو سەرچاوەیە ڕایگەیاند: خەزعەلی ڕایگەیاندووە کە بەنیازی چوونە ناو ئەم گۆڕەپانە نییە، بۆیە کێبڕکێی نێوان نوری مالیکی و محمد شیاع سودانییە.

ڕوونیشی کردەوە: بەڵام بەهۆی ئەدای نەرێنی ئەلسودانی لە خولی یەکەمی سەرۆک وەزیراندا، لەم پێشبڕکێیانە دوورخراوەتەوە و دەبێت جێگرەوەیەکی بۆ بناسێنرێت.

