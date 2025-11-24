  1. جیهان
AP ١٤٠٤ سەرماوەز ٣ ٠٩:٣٠

هەیسەم عەلی تەباتەبایی فەرماندەی جیهادیی حزبوڵڵا کێ بوو؟

حزبوڵڵای لوبنان ژیاننامەی فەرماندەی شەهیدی خۆی کە لە هێرشی ئیسرائیل بۆ سەر زاحیەی باشووری بەیرووت شەهید بوو، بڵاو کردەوە.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، حزبوڵڵای لوبنان ژیاننامەی فەرماندەی شهید هەیسەم عەلی تەباتەبایی کە دوێنێ لەلایەن ئیسرائیلەوە لە بەیرووت تیرۆر کرا، بڵاو کردەوە.

شوێن و ڕێکەوتی لەدایک بوون: نەبەتیە. 5ی نۆڤەمبەری 1968 (14ی خەزەڵوەری 1347)

- چووە ڕیزی بەرخۆدانی ئیسلامیەوە لە لوبنان و خولەکانی سەربازی و بیر و بڕوایی زۆری تێپەڕاند.

- لە ژمارەیەکی زۆر لە ئۆپراسیۆنە سەربازیەکان، بەتایبەتی ئۆپراسیۆنە مەیدانیەکان لە دژی هێزەکانی ئیسرائیلی بەشداری هەبوو و لە ئازاد کردنی ناوچە باشووریەکانی لوبنان لە ساڵی 2000 ڕۆڵی بەرچاوی هەبوو.

- لە یەکەم هێزەکانی بەرخۆدانی ئیسلامی بوو کە لە ساڵی 1993 هەتا 1996 لە بەرەنگار بوونەوەی دوژمنی ئیسرائیلی لە بەرەکانی شەڕ ئامادە بوو.


- لە ساڵی 1996 تا ئازاد بکردنی ساڵی 2000 وەکوو یەکێک لە فەرماندە مەیدانیە بەرچاوەکانی بەرخۆدانی ئیسلامی چالاکی کرد و لە پلانڕێژی و فەرماندەیی ئۆپراسیۆنە جۆراوجۆرەکان ڕۆڵی هەبوو.

- دوای شەڕی 33 ڕۆژە لە ساڵی 2006، بەرپرسیارێتی گرینگتری لە چوارچێوەی فەرماندەیی گشتی بەرخۆدان لە ئەستۆ گرت.

- لە ساڵانی دوای 2008 لەگەڵ ژمارەیەک لە فەرماندە و گیانفیدایانی بەرچاوی حزبوڵڵا، ڕاسپاردەییەکانی دەرەوەی لوبنانیان ئەنجام دا هەتا لەگەڵ پەرەسەندنی هەڕەەشەی گرووپە تەکفیریەکان بەرەنگار ببنەوە.

-ناوبراو لە دامەزرێنەرانی یەکە لێزانیەکانی بەرخۆدانی ئیسلامی لە بوارەکانی پلانڕێژی، پەروەردە و فەرماندەیی بوو لە زۆربەی شەڕەکاندا ڕۆڵی ستراتیژی گێڕا.

- لە ڕێگای بەرخۆدان هەر بە توانەوە ئامادەە بوو و لە ئۆپراسیۆنە جیاوازە ناوچەییەکان بەشداری کرد هەتا ساڵی 2024 کە بەرپرسیارێتی فەرماندەیی بەشێک کە لە هێزەکانی ئۆپراسیۆنی بەرخۆدانی لە ئەستۆ بوو.

- شەهید هەیسەم عەلی تەباتەبایی لە فەرماندە سەرەکی و کاریگەرەکان لە شەڕەەەکانی ببەرەی بەرخۆدان لە دژی گرووپە تیرۆریستی و داگیرکەرەکان دەهاتە ئەژمار.

- لە کۆتاییدا، لە 23 ی نۆڤەمبەری 2025 (2ی سەرماوەزی 1404) لە هێرشی ئاسمانی ئیسرائیل بۆ سەر زاحیەی باشووری بەیرووت، لەە کاتی ئەنجامی ڕاسپاردەی مەیدانی لەگەڵ چەند هاوڕێی شەهید بوو.


