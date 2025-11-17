دانپێدانانی ترامپ سەبارەت بە ئێران دەردیسەری بۆ دەنێتەوە

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، حوجەتولئیسلام موحسنی ئێژەیی، سەرۆکی دەسەڵاتی داد نلە کۆنگرەی ڕۆژنامەڤانی بە ئاماژە بە دانپێدانانی ئاشکرای سەرۆک کۆماری ئەمریکا لەسەر بەشداری ڕاستەوخۆ لە هێرش بۆ سەر ئێران لە شەڕی 12 ڕۆژە و لایەن و لێکەوتەکانی ئەو دانپێدانانە لە ڕوانگەی مافی نێودەوڵەتیەوە وتی: سەرۆک کۆماری ئەمریکا جارێکی دیکە دانی بە جەنایەت لە دژی ئێران و ئێرانیەکان نا و وتی کە لە هێرش بۆ سەر ئێران لە شەڕی 12 ڕۆژە، ڕاستەوخۆ دەستێوەردانی هەبووە، ئەو دانپێدانانە لە باری مافی و سزادان و مافی نێودەوڵەتیەوە، لێکەوتەی هەیە، کەواتە دادستێنی گشتی ئێران و جێگری کاروباری نێودەوڵەتی دەسەڵات بە پێی ئەوەی کە یەکێک لە بەڵگەکان بۆ سەلماندنی تاوان ،دانپێدانانە، هەوڵی پێویست دەدەن بۆ شوێنگیری کردنی ئەو جەنایەتە لە ئاستی نێودەوڵەتی.







