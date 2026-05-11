زانیاری نهێنی سەبارەت بە بنکەی ئیسڕائیل لە بیابانی نەجەف ئاشکرا دەبێت

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، بەرپرسێکی باڵای عێراق لە نووسینگەی سەرۆک وەزیرانی ئێستای عێراق، محەممەد شیاع سودانی، لە چاوپێکەوتنێکدا لەگەڵ ئەلعەرەبی ئەلجەدید، وردەکاری نوێی سەبارەت بە "بنکەی ئیسرائیل لە بیابانی نەجەف" و دووری ٨٠ کیلۆمەتر لە سنووری سعودیەوە ئاشکرا کرد، کە سەرچاوە ئەمریکییەکان بۆ ڕۆژنامەی وۆڵ ستریت ژۆرناڵ ڕاپۆرتیان کردبوو.

هەروەک ڕای گشتی لە عێراق کاردانەوەی هەبوو بەرامبەر ئەم بابەتە و داوای شەفافیەت و لێپرسینەوە لە بەرپرسانی ئەم ناوچە و پێداچوونەوە بە کارەکانی حکومەتی عێراق دەکات، ئەو بەرپرسە عێراقییە لە نووسینگەی سوودانی ڕایگەیاند، ئەوەی ڕوویدا بە هاوکاری و لە ژێر پەردەی ئەودا ڕوویدا.

ناوبراو، کە داوای کرد ناوی ئاشکرا نەکرێت، دەشڵێت: عێراق لەلایەن ئەمریکاوە فریودراوە، ناکرێ بە باڵادەستی هەواڵگریی هێزە داگیرکەرەکانی ئیسرائیل یان تەنانەت پێشکەوتنی سەربازیش هەژمار بکرێت، بەڵکوو بە یارمەتیی ئەمەریکایە بۆ ئەوەی ڕژێم بچێتە ناو عێراقەوە لەژێر پەردەی ئەو هێزە ئەمریکییانەی کە ئۆپەراسیۆن دەکەن. ئەم بەرگەش هاوپەیمانی نێودەوڵەتییە.

جەختیشی لەوە کردەوە: "ئەوەی لە عێراق ڕوویدا، دەکرێت لە هەر وڵاتێکی دیکەدا ڕووبدات کە هێزەکانی ئەمریکا لە چوارچێوەی پەیماننامە و ڕێککەوتنەکاندا ئامادەبن، واشنتۆن ڕێزی لەو ڕێککەوتنانە لەگەڵ عێراق نەگرت و پەیوەندییەکانی نێوان خۆی و بەغدای خراپ بەکارهێنا بۆ خزمەتکردنی لایەنی بەرامبەر، ڕژێمی داگیرکەر. ئەو ڕاستییەی کە عێراق ساڵانێکە لە ژێر سزای ڕانەگەیەندراودایە لەسەر هەموو جۆرە ئامێرێکی پێشکەوتووی هێزی ئاسمانی و بەرگری ئاسمانی و سیستەمی پێشکەوتووی سیخوڕی". دۆخەکە ئاڵۆزتر دەکات ئێمە پێمان وایە ئیسرائیل و ئەمریکا لە پشت ئەمەوەن”.

ئەو بەرپرسە باڵایە عێراقییە ئاشکرای کرد: شەوی 4ی ئازار هێزەکانی عێراق دەوریەیەکیان ئەنجامدا دوای ئەوەی زانیارییان لە ناوەندی پەیوەندییە ئەمنییەکانەوە پێگەیشت، کە لە لایەن شوانێکی هۆزی ئەلزەکریتەوە گواسترابووەوە، سەبارەت بە نیشتنەوەی هەلیکۆپتەر و جموجۆڵی سەربازی لە نزیکیان.

ئاماژەی بەوەشکرد: ئەو هێزانە کە ژمارەیان زۆر نەبوون و بۆ دەستنیشانکردن و ئاگادارکردنەوەی ئەو بابەتە ڕەوانەی شوێنەکە کرابوون، نزیکەی 4 کیلۆمەتر پێش ئەوەی بگەنە ئەوێ، بە توندی هێرشیان کرایە سەر لەلایەن هەلیکۆپتەرە شەڕکەرەکانەوە. لە ئەنجامدا سەربازێکی عێراقی شەهید بووە و دوو سەربازی دیکەش برینداربوون، ئەمەش ناچار بووە لە شوێنەکە پاشەکشە بکەن. سەرەڕای ناردنی پەیامێک لەڕێگەی ناوەندی هەماهەنگی هاوبەش لەگەڵ هێزەکانی هاوپەیمانان، بەڵام هێزەکانی ئەمریکا هیچ کاردانەوەیەکیان بەرامبەر بەو ڕووداوە نەبووە و تا ئێستا هیچ زانیارییەک بە عێراق نەدراوە.

ئەو بەرپرسە عێراقییە ڕایگەیاند: لەو کاتەدا ئەم هێرشە بە بەشێک لە زنجیرەیەک دەستدرێژیی هێزە ئەمریکییەکان لە دژی هێزەکانی حەشد لە ناوچە جیاجیاکانی عێراق دادەنرا.

ئاماژەی بەوەشکرد: بەغدا یاداشتێکی ناڕەزایی پێشکەشی لایەنی ئەمریکی کرد لەو بارەیەوە، بەڵام واشنتۆن وەڵامی نەدایەوە و ڕەتیکردەوە هێرشەکەی نەکرد، هەروەها وەڵامی پەیامی فەرماندەیی ئۆپەراسیۆنە هاوبەشەکانی نەدایەوە کە لە 5ی ئازاردا پێشکەشی کرابوو، حکومەت لە چوارچێوەی هەماهەنگیدا هێزە سیاسییەکانی لەوە ئاگادارکردۆتەوە.

ئەو بەرپرسە عێراقییە هەروەها هۆشداریدا لە زیادەڕەویکردن لە قسەکردن لەسەر بنکەیەکی ئیسرائیلی یان ناوەندێکی پشتیوانی لۆجستی، ئاماژەی بەوەشکرد کە ئەمانە گێڕانەوەگەلێکن کە سوود بە داگیرکاری ئیسرائیل دەگەیەنن و قسەکانی بنیامین ناتانیاهۆ سەرۆکوەزیرانی ڕژێم سەبارەت بەو باڵادەستییە زەق دەکاتەوە.

دەشڵێت:”ئەوەی ڕوویدا بوونی ماوەیەکی کورتخایەن بوو لەژێر پەردەی تەواو و هاوکاری ئەمریکا، دەکرا لە بیابانی نەجەفدا بنێژرێن، ئەوە ڕاست نییە کە ئەمە ماوەیەکی زۆری خایاند، ئێمە پێمان وایە لە ڕێگەی ئاسمانی سووریا و لە بیابانی ئەنبارەوە چوونەتە ناو عێراقەوە، دواتر بە ناوچەی ئەلحەبباریە و دواتر لە ئەلنوخیب تێپەڕیون و چوونەتە ناو ئەو خاڵەی کە جێگیربوون، ئەم خاڵە لە دۆڵێکدا هەڵکەوتووە و بوونی هەیە بەهۆی هەوراز و نشێوە ناڕێکەکانەوە شاراوەتەوە هەموو ئەمانە لە ژێر پەردەی چالاکییەکانی هاوپەیمانی نێودەوڵەتیدا ئەنجامدراون.

ئەو بەرپرسە پێشنیاری کردووە کە بەشێک لە هێرشەکان بۆ سەر پێگەکانی عێراق و گرووپە عێراقییەکان لە لایەن فڕۆکە جەنگییەکانی ئیسرائیلەوە لە کاتی شەڕی دژی ئێران لە عێراق ئەنجام دراون.