ڕاوێژکاری ڕێبەری باڵای ئێران پەیامێک دەداتە ترامپ

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، ڕاوێژکاری ڕێبەری باڵای شۆڕشی ئیسلامی بۆ کاروباری نێودەوڵەتی، بە بڵاوکردنەوەی پەیامێک لە یەکێک لە تۆڕە کۆمەڵایەتییەکان، قسەی بۆ ترامپ کرد.
ویلایەتی وتی: ئێمە لە "مەیدان"دا شکستمان پێتهێنا؛ بۆیە هەرگیز بیر لەوە نەکەیتەوە کە تۆ براوەی دیپلۆماسی دەبیت.
ئاماژەی بەوەشکرد: ترامپ هەڕەشەی ئەتۆمی بۆ سەر ئێران دەکات لەکاتێکدا پێدەچێت بڕوای بە درۆکانی پنتاگۆن کردبێت سەبارەت بە شاردنەوەی ژمارەی قوربانییە قورسەکانی سەربازە ئەمریکییەکان.
ترامپ هەرگیز بیر لەوە نەکەیتەوە کە بە خراپ بەکارهێنانی ئارامیی ئێستامان بە سەرکەوتوویی دەچیتە ناو پەکین. سەرەتا فێری "ئەلفوبێی نەزمی نوێی جیۆپۆلەتیکی ڕۆژئاوای ئاسیا" بە!
