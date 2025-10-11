  1. ئێران
هەواڵی تیرۆری سەردار قائانی درۆی ئیسڕائیل بوو

درۆی زایۆنیستەکان بۆ بڵاوکردنەوەی هەرای تیرۆر لە ئێران شکستی هێنا و هەستانی دووکەڵ لە شەقامی دەماوەند بەهۆی سووتانی زبڵ و پاشماوە بوو.

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، لە کاتێکدا پەیجێکی تویتەر بە درۆ پاگەندهی تەقینەوەیەک لە ڕۆژهەڵاتی تارانی کردبوو کە سەردار قائانی فەرماندەی فەیلەقی قودسی سوپای پاسداران و هەندێک لە بەرپرسان تیرۆر کراون، دەرکەوت ئەو پاگەندە درۆیەکی گەورە بووە.

لاپەڕە و ماڵپەڕە پێوەندیدارەکان بە ڕژێمی زایۆنیستی بەم پاگەندە درۆیە هەواڵیان بڵاو کردبووە.

لە کۆتاییدا ئاشکرا بوو کە ئاگرکەوتنەوە لە ڕۆژهەڵاتی تاران پەیوەندی بە سووتانی زبڵ و پاشماوە لە گەراژێکی کۆکردنەوە کەلوپەلی کۆنە و پاشماوە بووە.

سەردار قائانی لە چاوپێکەوتنەکەی هەفتەی ڕابردوودا هۆشداریی دا کە "ڕژێمی زایۆنیستی بە بڵاوکردنەوەی هەواڵی ناڕاست سەبارەت بە تیرۆرکردنم، بە پشتبەستن بە نیگەرانییەکانی هاوڕێکانم و پێوەندییان لەگەڵم، هەوڵی دۆزینەوەی شوێنی وردی من دەدات".

