800 بابەت کتێبی ئێرانی لە پێشانگای نێودەوڵەتی کتێبی سلێمانی دەخرێتە بەرچاوی هۆگرانەوە

حەوتەمین پێشانگای نێودەوڵەتی کتێبی سلێمانی بە ئامادەبوونی 17 وڵاتی جیهان لە سێ بۆ سێزدەی ئۆکتۆبەر بەڕێوە دەچێت و ئێران ئەمساڵیش بە شێوەی بەربڵاو لە ئەو ڕووداوە فەرهەنگیە بەشداری دەکات.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر حەوتەمین خولی پێشانگای نێودەوڵەتی کتێبی سلێمانی ڕۆژی هەینی سێی ئۆکتۆبەری 2025 لە هەرێمی کوردستان دەست پێدەکات و تا 13 ی هەمان مانگ درێژەی دەبێت. ئەمساڵ ئەو پێشانگا بە هاوکاری و پلانڕێژی جیاوازەوە بەڕێوە دەچێت و چاوەڕوانی دەکرێت هۆگرانی کتێب و قەڵەم لە سلێمانی پێشوازیەکی بێ وێنەی لێبکەن.

داوود حەسەن پوور، دانوستانکاری فەرهەنگی کونسوڵخانەی کۆماری ئیسلامی لە سلێمانی ڕایگەیاند: پێشانگای نێودەوڵەتی کتێبی سلێمانی بە ئامادەبوونی زیاتر لە 17 وڵاتی جیهان دەکرێتەوە و کۆماری ئیسلامی ئێرانیش ئەمساڵ بەشداریەکی پڕڕەنگ و چالاکی دەبێت.

بە وتەی ناوبراو، خانووی کتێب و وێژەەی ئێران بە نوێنەرایەتی لە 60 بڵاوگەی ئێرانی لە ئەو پێشانگا بەشداری دەکات و زیاتر لە 800 بابەت لە بوارە جیاوازەکان لەوانە وێژەی کلاسیک، وێژەی هاوچەرخ، وێژەی منداڵان و تازەلاوان، پەروەردەی زمان و وێژەی فارسی، ئێرانناسی، بەرهەمی ئایینی و کتێبەکانی ناساندنی شوێنە گەشتیارییەکانی ئێران تێیدا دەخرێتە بەرچاوی هۆگرانەوە.


